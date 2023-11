KFC îi pune pe influencerii români să gătească pui ”ca la KFC”

KFC a lansat un show de gătit în cadrul căruia o serie de influenceri români vor găti ” pui ca la KFC… la KFC”. Pe parcursul show-ului, KFC face schimb de bucătari cu 5 influenceri: Dragoș Neacșa, Cristina Andrei, Sorin Stan, Andreea Corb și Keed.

Schimb de Bucătari este cel mai nou proiect lansat sub platforma-concept KFC Social Entertainment Channel. Din 2019, KFC și agenția McCann Worldgroup Romania au lansat mai multe proiecte de content sub umbrela SEC, printre care se numără și SOCIALME, FRIENDZONE, The CROPPERS sau POP or DROP.

Noutatea show-ului Schimb de Bucătari este accesul în culise, chiar în bucătăria KFC, pentru toți urmăritorii din online, dar și fanii din offline.

“KFC este despre pui #pebune și bucătari exact la fel. Așa că ce ne-am propus a fost pe cât de simplu, pe atât de complicat – să arătăm asta și consumatorilor, comunității din social media, curioșilor sau scepticilor. Rezultatul? Un show marca KFC Social Entertainment Channel în care deschidem, la propriu, ușa bucătăriei KFC”, spune Claudia Bodnar, Social Media Manager, Sphera Franchise Group.

„Există scepticii, curioșii care au încercat să replice rețeta KFC pe internet. Cum le deschizi tuturor ochii? Simplu. Deschizând ușile bucătăriei KFC într-un cooking show în care gazda e chiar un bucătar KFC”, spune Ionuț Cioroiu, Copywriter, McCann Worldgroup România.

Gazda show-ului este Claudiu, un bucătar KFC care lucrază de 6 ani la KFC.

„Sunt sigur că există mulți sceptici, dar îi invit să urmărească cu mare atenție toate episoadele, iar apoi să își formeze o părere. Eu zic că după acest show care a transparentizat întregul proces de gătire, oamenii se vor convinge: puiul este gătit #pebune”, menționează Claudiu Agapie, Bucătar KFC.

Show-ul poate fi urmărit din 19 octombrie, pe YouTube (link aici). Fiecare săptămână aduce un nou episod, dedicat unui influencer diferit.

