Retailerul GRID deschide cel de-al 20-lea magazin din rețea, marcând totodată al treilea punct de vânzare din capitală. În noul magazin din Mega Mall compania românească a investit peste 150.000 euro.

Grid a introdus în ultimul an șapte branduri noi, printre acestea fiind mărci precum Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Plein Sport, Skechers, Asics, Converse și UGG.

“Este esențial să ne uităm și la ceea ce se întâmplă pe piață în prezent, unde competiția devine tot mai acerbă. Cu toate acestea, ne bucurăm să vedem că clienții noștri continuă să ne acorde încrederea lor (...),”a declarat Nicolae Popa, co-proprietar Grid.

Retailerul Grid își propune să-și extindă rețeaua de magazine până la sfârșitul anului 2025, abordând din nou piața din Bulgaria și explorând alte piețe internaționale.

În plus, compania se află într-un proces avansat de lansare a unui nou concept de magazin premium sport, în colaborare cu EA7 by Emporio Armani. Noul concept de magazin ce poartă numele de CODE7 va fi inaugurat în toamna acestui an în incinta AFI Cotroceni.

Grid, cu 20 de unități deschise, este integrat în cea mai mare rețea de magazine sport cu capital 100% românesc, alături de Various Brands cu 25 de magazine și CODE7 cu un magazin în curs de dezvoltare.

De la debutul său în 2018, brandul Grid și-a extins prezența în România cu 20 de magazine la nivel național, de la Pitești - la București și chiar peste hotare, în Sofia, Bulgaria.

Sursa foto: Grid

