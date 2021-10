România, cele mai puține emisii de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor din Uniunea Europeană

România are cel mai mic nivel de emisii (de gaze cu efect de seră) per capita din ţările Uniunii Europene şi este şi singura ţară din UE care are în prezent cu 55% mai puţine emisii decât nivelul din anul 1990, dar autorităţile nu capitalizează aceste realităţi, a declarat preşedintele Asociaţiei pentru Energie Curată şi Combaterea Schimbărilor Climatice (AECCSC), Răzvan Nicolescu, în cadrul unei dezbateri despre transformarea economiei româneşti.