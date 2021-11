Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, a declarat pe pagina sa de Facebook că toate produsele din coşul de consum s-au scumpit, în contextul creşterii inflaţiei de la 6.3% la 7.9%, într-o singură lună.

„Leul îşi pierde din valoare văzând cu ochii. Într-o singură lună rata inflaţiei a sărit de la 6,3% la 7,9%. Avem cea mai mare creştere de preţuri de la criza financiară încoace. Absolut toate produsele din coşul de consum s-au scumpit. Mai grav, ieri a ieşit şi raportul BNR asupra inflaţiei şi toate indicaţiile sunt că vor creşte mai mult. Inflaţia este un impozit ascuns. Înseamnă scăderea valorii banilor noştri. Ne scade puterea de cumpărare a banilor. Adică nu mai putem cumpăra azi acelaşi lucru pe care îl puteam cumpăra ieri cu aceeaşi sumă", spune Năsui într-un mesaj pe Facebook.

Acesta afirmă că inflaţia este generată de faptul că statul cheltuie mult peste veniturile sale, iar în 2015 deficitul era de 1,5% din PIB, iar în 2020 a ajuns la 9,8%. În acest context, pentru persoanele sărace, lumina şi căldura şi chiar şi alimentele ajung să fie lucruri de lux.

„Sărăcim fără ca statul să ne ia un leu din buzunar prin faptul că distruge puterea de cumpărare a leului. Ce ar trebui să facă BNR? Să se ţină de misiunea ei legală de a menţine stabilitatea preţurilor. Din păcate, nu o face decât cu paşi foarte târzii şi timizi. Ce ar trebui să facă Guvernul? Să reducă cheltuielile să nu mai practice deficite enorme. Cât am fost ministru am tăiat o groază de cheltuieli inutile şi am început cea mai amplă reorganizare a ministerului din istoria sa tăind numărul de posturi cu 40%. Degeaba cresc cu 1 leu pensiile dacă apoi cresc preţurile cu 2 lei", transmite acesta.

Sursa foto: Guvernul României/ Facebook

