Ocean Credit, IFN care oferă credite pe termen scurt 100% online, direct pe card, a anunțat că și-a majorat în 2020 portofoliul cu 60%, după ce a acordat împrumuturi de 20 milioane de lei, în timp ce rata creditelor neperformante a fost de doar 8%, ca urmare a algoritmilor de inteligență artificială pe care îi folosește compania pentru evaluarea riscului.

Cu ajutorul tehnologiei, Ocean Credit își profilează aplicanții și își ajustează politica de preț, astfel încât să atragă clienți cu o bonitate ridicată.

Conform unui comunicat transmis de companie, 80% dintre clienți accesează în mod repetat ofertele disponibile, iar mai bine de 50% dintre ei au aplicat în 2020 pentru două credite.

“Obiectivul nostru este să ne mărim de 3 ori portofoliul de credite în acest an. Am gândit un produs care concurează cu segmentul de piața al cardurilor de cumpărături, liniilor de credit bancare de tip revolving și Overdraft-urilor. Avem o zonă de creștere mult mai largă acum, printr-un produs inovator care va simplifica radical experiența de împrumut, fiind cu un pas înainte față de orice jucător din piață. Urmărim piața de capital din România, ca pe o platformă financiară de creștere și dezvoltare, pe lângă parteneriatele strategice cu TBI Bank sau Libra Bank”, a declarat fondatorul Ocean Credit, Radu Ciorbă (foto).

Ocean Credit, primul IFN care a introdus tehnologia de transfer de bani card2card pe piața de creditare din România, a lansat o nouă platformă de core-banking, după o investiție de 4 milioane de lei. Aceasta reduce timpul de accesare automată a unui credit la 8 minute, oferind astfel cel mai rapid proces de creditare din piața IFN.

Platforma de core banking Ocean Credit 3 utilizează algoritmi de machine learning pentru a analiza în timp real istoricul financiar al solicitanților și pentru a determina bonitatea acestora, accesând informații din surse externe, precum Biroul de Credit, ANAF și Facebook. Astfel, decizia de acordare a unui credit este complet automatizată, eliminându-se intervenția umană și, implicit, eventualele erori în deciziile de risc și întârzieri de procesare.

“Timpul și experiența sunt factorii decisivi care diferențiază un Fintech de o Bancă. În secolul vitezei, e important să fii la îndemâna clientului fix atunci când are nevoie. În prezent, am redus la 8 minute timpul necesar pentru întregul proces de creditare, proces ce include completarea cererii, primirea ofertei de credit, aprobarea și, evident, transferul banilor. Planul Ocean Credit este ca până la finalul anului să reducem la jumătate timpul petrecut pentru a accesa un credit, de la actualele 8 minute la 3-4 minute”, a mai spus Radu Ciorbă.

Pentru rapiditate și oferta de creditare 100% digitală, dar și datorită tehnologiilor folosite pentru evaluarea riscului, machine learning și analiza datelor comportamentale de pe Social Media, Ocean Credit a fost premiat la Gala Future Banking cu trofeul "The best digital proposition in the non-bank financial institutions market".

