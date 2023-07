Experții financiari, mai pesimiști decât Isărescu: La cât va ajunge ROBOR-ul și inflația la final de an

Asociaţia CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii, prognozează că o inflaţie medie de 8,21% în următoarele 12 luni. Dacă comparăm cu prognoza pe următoarele trimestre a BNR, observăm că economiștii din Banca Națională sunt mai optimiști față de peisajul economic viitor.

Vicepresedintele al Asociației CFA România declară: “În contextul deficitului bugetar ridicat și anticipațiilor de majorare de taxe indirecte, încrederea in economie s-a redus. Consistentă cu această evoluție, este observată o anumită revenire a anticipațiilor inflaționiste. Astfel, s-au majorat atât inflația anticipată pentru urmatoarele 12 luni, cât si rata de dobânda ROBOR 3M comparativ cu valorile inregistrate in exercitiul anterior. De asemenea, cum o taxare suplimentara conduce la o scădere a cererii, și anticipatiile de creștere economica s-au redus fata de exercitiul anterior.”

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA Romania a scăzut în luna iunie, (cu 4,8 puncte) la valoarea de 54,2 puncte. Această situație s-a datorat componentei de anticipații, care a înregistrat o reducere puternică, de 9,1 puncte, pâna la valoarea de 47,7 puncte. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a crescut față de exercițiul anterior și s-a situat la valoarea medie de 8,21%.

Economiștii se așteaptă la o scădere a prețurilor în următoarea perioadă

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 50% dintre participanți anticipează o scădere a acestora în timp ce 31,3% dintre participanți anticipează o stabilitate în urmatoarele 12 luni. De asemenea 68% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 25% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor este de 5,5%, inregistrand o majorare substanțiala fața de exercițiul anterior. Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a scazut fata de exercitiul anterior la valoarea de 2,5%. Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 55% in urmatoarele 12 luni.

În ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 94% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9894 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0438 lei pentru un euro, valori in scadere fata de cele inregistrate in exercitiul anterior.

