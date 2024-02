Cum poți reduce dobânda creditului ipotecar: casele „verzi” te fac să plătești mai puțin

Creditul ipotecar este una dintre cele mai îndelungate relații pe care le are un client cu o bancă, așa că, înainte să hotărăști să accesezi acest împrumut, trebuie să faci o documentare minuțioasă. O informare „sănătoasă” nu doar că te face mai pregătit să susții împrumutul, dar poți obține și o dobândă mai bună. Principalele moduri prin care poți obține o dobândă mai avantajoasă sunt: transferarea salariului la banca la care te împrumuți, încheierea unei asigurări de viață și achiziția unei case verzi.

Românii care vor să achiziționeze o locuință în perioada următoare trebuie să aibă în vedere că venitul pe care îl obțin nu este singurul criteriu la care se uită o bancă înainte de a aproba o finanțare. Conform Gabrielei Mateescu, Director Produse de Creditare Persoane Fizice în cadrul Raiffeisen Bank România, gradul de îndatorare este cel mai important criteriu care influențează decizia unei bănci cu privire la acordarea unui credit. Așadar, cu toate că ai venituri mari, este importantă și situația ta socio-economică: dacă ai copii, trebuie să întreții pe cineva sau ai alte datorii.

„Gradul de îndatorare reprezintă valoarea maximă a ratelor lunare pe care le poate achita un client, raportată la venitul disponibil al acestuia. La creditul ipotecar gradul de îndatorare se stabilește pe familie, în sensul în care se iau în calcul și ratele soțului/soției, indiferent dacă acesta participă sau nu cu venituri la acordarea creditului. Pe segmentul creditelor ipotecare, tocmai pentru a veni în sprijinul clienților cu cât mai multe instrumente și informații utile, am lansat, anul trecut, o nouă aplicație de creditare, care îmbunătățește experiența clienților prin scurtarea timpilor de răspuns” a declarat Gabriela Mateescu.

Clienții Raiffeisen Bank pot accesa și Simulatorul de credit ipotecar, un instrument care reunește toate informațiile de care au nevoie în procesul inițial de alegere a unui credit. Ulterior, pot opta pentru parcurgerea următorilor pași alături de un reprezentant al băncii.

Gabriela Mateescu, Director Produse de Creditare Persoane Fizice în cadrul Raiffeisen Bank România

Cum poți obține o dobândă mai bună la un credit: băncile au dobânzi mai mici pentru casele verzi

Băncile oferă dobânzi mai bune pentru românii care aleg o casă cu un consum energetic mai mic. De exemplu, Raiffeisen Bank acordă reduceri de dobândă în situația: achiziției unui imobil care are un certificat de performanță energetică de clasa A sau superioară, pentru transferul salariului la Raiffeisen, pentru un avans mai mare, dar și pentru existența unei asigurări de viață. Creditul ipotecar de la Raiffeisen Bank are o dobândă de 5,9%, fixă 3 ani, ulterior variabila (IRCC + 2,5% marja fixă). Totodată, în oferta Raiffeisen se oferă și ”grație la prima rată”, asta înseamnă că plata ratelor la credit poate începe după prima lună de la utilizarea creditului (termenul de creditare fiind prelungit cu o lună în aceste cazuri), atunci când clienții estimează cheltuieli mai ridicate, complementare celei prin care și-au cumpărat casa.

Suma maximă pe care o poate obține un client persoană fizică este de 300.000 de euro (echivalentul în lei). În cazul Raiffeisen Bank România, clienții își pot efectua singuri o simulare direct din simulatorul de pe site-ul băncii sau indirect prin accesarea aplicației de mobile banking Smart Mobile, simulare care le arată suma maximă estimativă la care se încadrează. Cu această simulare clienții pot merge în orice agenție pentru o discuție personalizată și pot obține pe loc o pre-aprobare financiară, care este valabilă până la 90 zile, explică Gabriela Mateescu.

„Prevederile legislative actuale impun prezența la bancă pe fluxul acordării unui credit ipotecar, astfel încât nu putem vorbi despre un proces 100% online. Însă, dacă discutăm despre etapele premergătoare semnării contractelor, atunci putem spune că aproximativ 40% din procesul de contractare a unui credit de casă, se poate efectua la distanță, prin multiple canale (Smart Mobile, site, RM Remote)”, adaugă reprezentantul Raiffeisen Bank.

Ce pot face românii care nu-și mai pot plăti ratele: asigurările care te protejează șomaj te ajută să-ți achiți datoriile

Românii pot ajunge în imposibilitate de plată prin mai multe moduri, fie în urma unor situații neprevăzute, așa cum sunt accidentele, fie treptat, prin efectele inflației și a creșterii dobânzilor. Dacă al doilea caz s-ar putea soluționa prin refinanțarea creditului, în cazul unui accident, persoanele rămân în imposibilitate de plată. Conform Gabrielei, fiecare instituție bancară are propriile măsuri pe care le aplică pentru situația în care clienții ajung în imposibilitatea de a mai plăti ratele, fie temporară, fie permanentă.

„Există multiple soluții de restructurare a creditului, menite să asigure pe o perioadă limitată un respiro în bugetul clienților și o trecere mai lină peste perioadele dificile. O variantă ce ajută clienții care rămân fără venituri să achite ratele la credit este asigurarea opțională de viață și șomaj, care oferă protecție financiară pe toată durata împrumutului. De asemenea, clienții pot apela o linie gratuită dedicată asistenței persoanelor care întâmpină dificultăți financiare la plata ratelor, prin intermediul căreia pot aplica pentru un plan de restructurare în vederea identificării unei soluții personalizate”, menționează reprezentantul Raiffeisen Bank.

De asemenea, contractele de creditare ipotecare standard Raiffeisen prevăd o facilitate (care nu este restructurare, nefiind raportată la Biroul de Credite), denumită "amânare la plata ratelor", care permite o "pauză” de până la 1-3 luni, oricând pe durata creditului.

BNR ar putea începe tăierea dobânzilor din luna mai

Atunci când vorbim despre panaceul pe care îl folosește BNR pentru stoparea proceselor inflaționiste, economiștii au la îndemână dobânda de politică monetară. Dobânda cheie a crescut pe tot parcursul lui 2022, ultima majorare fiind efectuată la începutul lui 2023, când dobânda de politică monetară a ajuns (și s-a oprit) la 7%, un moment în care inflația depășea rata de 15%. În momentul de față, chiar dacă rata inflației s-a înjumătățit (fiind de 7,4% în ianurarie 2024), BNR nu s-a grăbit să scadă dobânzile. Conform specialistului Raiffeisen, prognoza internă a băncii comerciale este optimistă, așa că vom vedea prima dată o scădere a dobânzii cheie în luna mai.

„Ne așteptăm ca BNR să înceapă să reducă rata dobânzii de politică monetară începând cu luna mai a acestui an, iar nivelul acesteia să scadă până la 5,75% la finalul anului de la 7,0% în prezent. Trebuie avut însă în vedere că începând cu luna octombrie 2022 la nivelul pieței monetare a apărut un surplus de lichiditate care a crescut în mod continuu și a ajuns la 60,7 miliarde lei (medie zilnică) în luna ianuarie 2024. Acest surplus de lichiditate a fost plasat în integralitate de către bănci la BNR la facilitatea de depozit (la o rată a dobânzii de 6% începând cu ianuarie 2023, sub nivelul de 7% al ratei dobânzii de politică monetară). În aceste condiții, ratele dobânzii din piața monetară (cotațiile ROBOR) s-au situat pe o tendință de scădere începând cu luna noiembrie 2022, ceea ce a determinat și unele scăderi în 2023 ale ratelor de dobândă la depozitele și creditele bancare, atât pe segmentul populației, cât și pe segmentul companiilor. Scăderea ratei dobânzii de politică monetară preconizată de noi până la finalul acestui an ar trebui să determine scăderi suplimentare ale ratelor de dobândă la depozitele și creditele bancare până la finalul acestui an comparativ cu nivelurile lor curente” explică Gabriela Mateescu.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

