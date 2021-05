Ministrul israelian al apărării Benny Gantz a atenţionat marţi seara că loviturile israeliene asupra Fâşiei Gaza "nu sunt decât începutul" unei campanii a armatei israeliene, care "are încă multe ţinte în vizor" pentru a slăbi mişcarea islamistă Hamas ce deţine controlul asupra acestui teritoriu palestinian şi care a lansat de luni sute de rachete asupra Israelului.

