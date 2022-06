''Azot nu este blocată, au loc lupte pe străzile din apropierea uzinei'', a declarat Serhii Gaidai pentru postul public de televiziune ucrainean, potrivit Agerpres.

🇷🇺🇺🇦There was a powerful explosion at the Azot plant in Severodonetsk. Hundreds of Ukrainian military are based at the facility pic.twitter.com/TylLzjsFWW— T Boy!!!🇳🇬🇷🇺🇳🇬🇷🇺 (@TobiAyodele) June 11, 2022