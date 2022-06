Lansarea ar fi avut loc, conform postărilor de pe Twitter, în localitatea Alcevsk, ocupată de ruși, din regiunea Lugansk.

Așa cum se poate vedea în filmările de mai jos, racheta se întoarce în punctul din care a fost lansată, declanșând o explozie puternică. Incidentul nu a fost confirmat încă de niciuna dintre părțile aflate în conflict.

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 pic.twitter.com/DvHf1heAR8— Rob Lee (@RALee85) June 24, 2022