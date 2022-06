Geoană: Anticipăm că războiul din Ucraina va fi de lungă durată. Atrocitățile se vor intensifica

"Din păcate, anticipăm un conflict de lungă durată, tot mai mult un război de atriţie, în care pierderile de ambele părţi continuă să fie semnificative, un război dominat de artilerie şi mici mişcări de trupe, avans-repliere, dar de ambele părţi nu există suficient de multe forţe ca una dintre cele două părţi să câştige decisiv pe terenul de luptă", a spus Mircea Geoană, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor.

El a adăugat că războiul din Ucraina produce multă violenţă şi că vor urma şi multe alte pierderi de vieţi.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 June 2022



