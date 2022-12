Potrivit surselor citate de Novaia Gazeta, generalii ruși i-au promis lui Vladimir Putin un nou ”blitzkrieg” în Ucraina. Ar fi vorba despre o ofensivă pornită din Belarus care ar viza trei obiective strategice.

Pe de o parte, forțele ruse ar urma să cucerească orașele Luțk și Lviv din vestul Ucrainei, tăind practic legăturile acesteia cu Occidentul. Pe de altă parte, Kievul va fi din nou ținta unei ofensive care ar urma să-l determine pe Volodimir Zelenski să ceară pace. O a treia axă de atac ar fi în estul țării, unde forțele lui Puțin ar urma să avanseze, pornind din Donețk, spre Sloviansk și Kramatorsk prin Bahmut.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 December 2022



