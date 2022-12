Lumea reacționează din nou la adresa "defetistului" Macron. Acesta a cerut garanții de securitate pentru Rusia

Devenit faimos în momentul când a declarat că Rusia nu trebuie "umilită", Emmanuel Macron continuă în aceeași linie, vehiculând ideea că Rusiei, statul care a declanșat cea mai mare conflagrație în Europa de după cel de al Doilea Război Mondial, trebuie să i se ofere garanții de securitate.

Practic, în viziunea sa acest lucru înseamnă că în viitoarea arhitectură de securitate a Europei, de după momentul când conflictul din Ucraina se va fi încheiat, eventual la masa negocierilor, Rusiei trebuie să i se promită clar faptul că nu vor fi aduse arme nucleare în Ucraina și alte asemenea asigurări.

Opinia publică europeană, precum și decidenții țărilor cele mai afectate de acest război, au reacționat dur la aflarea acestei declarații.

"Rusia are toate condițiile de securitate posibile dacă nu atacă, ocupă sau anexează teritoriile vecinilor săi", a declarat ministrul apărării lituanian, Linas Linkevicius, conform Euronews.

Acesta a mai adăugat faptul că dacă cineva vrea să creeze o arhitectură de securitate care va permite unui stat terorist să-și continue intimidările, va trebui să se gândească din nou, pentru că nu va funcționa.

Civilized world needs "security guarantees" from barbaric intentions of post-Putin Russia...It will be possible only after tribunal, conviction of war authors and war criminals, imposition of large-scale reparations and bloody clarification of ru-elites "who is the one to blame?"— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 4, 2022