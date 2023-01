Șeful spionajului militar ucrainean: Putin are cancer, cred că va muri foarte repede

Budanov a făcut afirmația într-un interviu acordat ABC News. Potrivit șefului serviciilor militare de informații de la Kiev, Putin suferă de o boală în fază terminală ”de foarte multă vreme”. Ar fi vorba despre cancer, susține Budanov, care afirmă că are informația ”din surse apropiate de Putin”.

Întrebat când va muri liderul de la Kremlin, șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apărării a răspuns „Cred că foarte repede. Eu așa sper”. Budanov a declarat însă că războiul din Ucraina ar trebui terminat înainte de moartea lui Putin.

În opinia sa, dacă liderul de la Kremlin dispare, va urma doar un transfer de putere. Oficialul de la Kiev a mai spus și că Ucraina va lovi tot mai în profunzime în teritoriul Rusiei în următoarea perioadă.

"Putin is terminally ill. He will die before the war ends and there will be a transfer of power" - Kyrylo Budanov, Ukrainian Head of Military Intelligence in an interview with @BrittClennett of @ABC pic.twitter.com/L219NIHrhW