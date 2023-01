Disperarea lui Putin atinge cote maxime. A instalat antiaeriana pe acoperișul Ministerului rus al Apărării

Astfel, imagini cu o macara uriașă care instala respectivul sistem antiaerian pe acoperișul Ministerului rus al Apărării au început să devină virale pe internet.

Comentariile celor care au văzut imaginile au fost de altfel spumoase, un utilizator remarcând faptul că de la promisiunea de cucerire a Kievului în trei zile, acum regimul de la Moscova a început să instaleze sisteme Pantsir pe acoperișurile clădirilor.

Russians have placed their Pantsir “air defense” system on roof tops of governmental buildings in Moscow.



Image how the Russian war effort has moved from “we will take Kyiv in 3 days” to “we have to defend Moscow”. And the Pantsir is pure trash. #Ukraine #Russia #Moscow pic.twitter.com/6lBgvIS9tC— (((Tendar))) (@Tendar) January 19, 2023