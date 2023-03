Avertismentul lui Musk despre falimentele băncilor americane: Multe asemănări cu situația care a dus la marea criză

„O mulțime de asemănări din anul curent cu 1929”, a declarat CEO-ul Tesla pe Twitter, ca răspuns la afirmațiile făcute de Cathie Wood, CEO al Ark Invest.

Comentariile lui Musk vin după ce falimentele Silicon Valley Bank din California, precum și a Signature Bank și Silvergate Capital au zguduit piețele financiare.

Musk nu a specificat unde vede asemănări între 1929 și poziția actuală a acțiunilor din SUA – dar ar fi putut să facă aluzie la afirmația făcută de Cathie Wood într-un tweet anterior că popularitatea criptomonedelor precum bitcoin și ethereum a dus la scăderea nivelului depozitelor bancare pentru prima dată în ultimii 100 de ani.

They should have been all over the crisis that was looming in plain sight: asset and liability duration mismatches as short rates soared 19-fold in less than a year and deposits in the banking system were falling on a year-over-year basis for the first time since the 1920s!