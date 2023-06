''Luptători din cadrul Ministerului Apărării şi al Gărzii Naţionale din Republica Cecenă au plecat deja spre zonele tensionate. Vom face totul pentru a păstra unitatea Rusiei şi pentru a-i proteja statalitatea'', a scris Kadârov sâmbătă pe Telegram.



Preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit anterior despre o revoltă armată la televiziunea de stat şi a anunţat că îi va pedepsi pe organizatori.



''Susţin fiecare cuvânt al lui Vladimir Vladimirovici Putin'', a reacţionat Kadârov. Disputele personale nu ar trebui să fie rezolvate în timp de război, a justificat şeful republicii din Caucazul de Nord, cunoscut pentru stilul său brutal de conducere.



La fel ca mercenarii Wagner până de curând, luptătorii ceceni sunt desfăşuraţi alături de armata regulată rusă în războiul împotriva Ucrainei.

Au apărut deja mai multe imagini, neverificate însă, care ar sugera faptul că trupele lui Kadârov sunt în drum spre Rusia.

Another video purportedly showing Akhmat (Chechen) fighters going to Rostov #Russia pic.twitter.com/5CThq22Vnb— Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 24, 2023