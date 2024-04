Reacțiile internaționale la atacul Iranului asupra Israelului: întâlnire de urgență la ONU

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenţă, la cererea Israelului, la o zi după ce Iranul a lansat peste 200 de drone şi rachete împotriva statului evreu, ca răspuns la o lovitură împotriva consulatului iranian din Damasc, a anunţat preşedinţia malteză a Consiliului.

"Intenţionăm să organizăm reuniunea mâine la 16:00" (20:00 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al misiunii diplomatice malteze care deţine preşedinţia Consiliului în aprilie, potrivit Agerpres.ro.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a declarat că "condamnă cu fermitate escaladarea gravă" reprezentată de atacul Iranului asupra Israelului şi a cerut "încetarea imediată a acestor ostilităţi".

"Sunt profund alarmat de pericolul foarte real al unei escaladări devastatoare la scară regională", a spus secretarul general într-un comunicat, subliniind că "cere tuturor părţilor să facă dovadă de cea mai mare reţinere pentru a evita orice acţiune care ar putea duce la confruntări militare majore pe mai multe fronturi în Orientul Mijlociu".

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat că „se va consulta cu aliații și partenerii din regiune și din întreaga lume în orele și zilele următoare” după atacul de răzbunare al Iranului asupra Israelului.

„Statele Unite condamnă atacul Iranului asupra Israelului în cei mai fermi termeni. Deși nu căutăm escaladarea, vom continua să sprijinim apărarea Israelului și, așa cum a precizat președintele, vom apăra personalul american”, a spus Blinken, notează CNN.

”Condamn ferm atacul flagrant și nejustificat al Iranului asupra Israelului. Și fac apel la Iran și apropiații săi să înceteze imediat aceste atacuri. Toți actorii trebuie acum să se abțină de la o escaladare ulterioară și să lucreze pentru a restabili stabilitatea în regiune”, a scris și Ursula von der Leyen, pe platforma X.

I strongly condemn Iran‘s blatant and unjustifiable attack on Israel.



And I call on Iran and its proxies to immediately cease these attacks.



All actors must now refrain from further escalation and work to restore stability in the region.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2024

Inclusiv președintele Klaus Iohannis s-a folosit de X pentru a-și exprima solidaritatea față de poporul israelian.

''România condamnă în cei mai fermi termeni atacul Iranului împotriva Israelului. Suntem în deplină solidaritate cu poporul israelian în aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escaladări regionale ulterioare'', a transmis şeful statului.

Iranul a lansat "de pe teritoriul său" un atac cu drone împotriva Israelului în noaptea zilei de 13 aprilie, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene într-un discurs televizat.

