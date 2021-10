Tânăra care dă o nouă viață hainelor vechi: brandul de modă născut din pasiunea unui copil de 11 ani

Povestea brandului de haine sustenabile GNANA Studio a început cu prima rochie creată de Floriana Sandu încă de la vârsta de 11 ani, dintr-un material metalizat cu buline. Pasionată de lumea artistică, Floriana gândea și reinterpreta modele din materialele rămase de la creațiile mamei sale, care era la rândul ei croitoreasă.

„Copilăria mi-am petrecut-o lângă mama care lucra modele de haine la vechea mașină Singer a străbunicii. Toate accesoriile ei ma fascinau, tiparele pe foi transparente, presate și florarul de lemn erau magice”, a declarat Floriana Sandu, fondatoare brandului de haine sustenabile GNANA Studio, pentru wall-street.ro.

Tânără și-a petrecut primii ani în diferite ateliere ca intern, fiind sfătuită la final să meargă pe cont propriu și să deschidă un atelier de design. Dorința de a crea haine sustenabile a venit natural pentru Floriana, fără să cunoască ce anume înseamna acest termen și ce provocări implica. Principiile și valorile bunicii erau despre sustenabilitate și în timp au devenit și ale Florianei.

Brandul de haine sustenabile a început cu doar 1.400 euro

Investiția inițială în business a fost 1.400 euro în primele trei mașini de cusut și o masă de croit. În următorii doi ani, brandul a ajuns la investiții totale de 14.000 euro pentru implementarea strategiei de marketing și construcția atelierului.

„Crescând organic, m-am concentrat pe educație și pe sedimentarea unor valori, mai mult decât pe profit. Am petrecut un an pregătind o strategie, un mesaj bun, real și o imagine proprie. Investiția a fost recuperată din al treilea an de activitate”, spune Floriana.

Brandul este prezent doar în online, însă colaborează și cu platforme de modă sustenabilă din întreaga lume, cum ar fi IVALO, Staiy, WolfandBadger sau OnFootPrint. GNANA a început cu un singur angajat, și anume Florina, iar de anul trecut echipa s-a mărit cu încă două persoane.

Toate hainele GNANA sunt create din materiale exclusiv naturale, 60% provenind din materiale care rămân nevândute (deadstock), restul fiind țesute manual. Materialele sunt alese în baza unor principii bine stabilite, începând cu capacitatea de reciclare.

Orice fibră combinată care își pierde capacitatea de a fi reciclată este înlăturată din procesul de producție. De asemenea, natura materialului este foarte importantă, eliminând orice material de natură animală care ar putea fi invaziv.

Printre principalele materiale folosite în fabricarea hainelor se numără cânepa, inul, vâscoza, lâna reciclată sau bambusul. Prețurile materialelor diferă în funcție de natură și proveniență. Prețurile sunt competitive pentru materialele recuperate din deadstock și sunt mai mari în ceea ce privește materialele de pânză țesute la mână, cânepă românească, stofele de lână virgină sau fibrele reciclate.

În timpul pandemiei, GNANA Studio a produs măști pentru statul francez

Pandemia a început cu multă nesiguranță și vânzările de haine au scăzut, oamenii petrecând mai mult timp acasă. Pentru că exista această incertitudine, Floriana s-a adaptat cerințelor pieței și a început, din martie 2020, să producă peste 50 de milioane de măști textile pentru diferiți clienți din spațiul privat și pentru clientul lor principal, statul francez.

Brandul a colaborat cu peste 40 de fabrici din România, Portugalia și Franța, ocupându-se de dezvoltarea produsului, procese tehnologice și control al calității și fabricației.

„Au urmat luni de lucru neîntrerupt, drumuri nesfârșite prin țară la fabricile implicate, zeci de mii de măști inspectate și multe contacte cu veteranii industriei textile din România”.

Florina spune că a fost și este în continuare un proiect prin care au putut menține business-ul în acea perioadă și care i-a plasat într-un mediu foarte competitiv și chiar agresiv uneori.

„Pandemia a fost o perioada din care am învățat mai mult decât în ultimii 3 ani, care ne-a maturizat profesional și personal”, spune Floriana Sandu.

GNANA Studio vrea ca în următorii ani să crească popularitatea brandului

Pentru următorii ani, Floriana spune că vrea să se concentreze mai mult asupra imaginii brandului cât și pentru a atrage atenția unui public cât mai larg.

„De anul viitor ne concentrăm din nou doar pe activitatea de brand. Obiectivul principal pentru 2022 este îmbunătățirea experienței clientului. Aici vorbim despre toate interacțiunile noastre cu clientul prin site, social media, produs și ambalaj, newsletter, poate revenim și la organizarea de evenimente sau întâlniri în atelier. Ne propunem să îmbunătățim toate procesele și echipa pentru a ne atinge obiectivele”, ne mai spune designerul.

Alte două ținte majore pentru GNANA Studio sunt creșterea vizibilității și a prezenței brandului prin campanii de imagine și colaborări. Floriana povestește că GNANA este un brand butic care se concentrează pe calitate și nu pe cantitate.

