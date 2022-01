Primii artiști confirmați la SAGA Festival, festivalul din București

În intervalul 2-4 iunie va avea loc SAGA Festival, unul dintre cele mai așteptate festivaluri din România. Acesta are loc în București, la Arena Națională, cel mai mare stadion din stadion.

Zeci de mii de români vor participa la festivalul de muzică electronică din București, pentru care au fost anunțați deja primii artiști, după cum urmează:

Afrojack,

Black Coffee,

Marshmello,

Nicole Moudaber,

Pan-Pot,

PurpleDiscoMachine,

Sickick,

Timmy Trumpet.

Biletele pot fi achiziționate online și pornesc de la 99 de euro/ persoană/ trei zile.

Cum a apărut SAGA Festival Music în România

Era 2018 când Allan Hardenberg, CEO-ul companiei Alda se afla într-o deplasare în București, în căutare de noi locații pentru evenimentele pe care compania sa le organizează.

Allan spune că acest eveniment este creat doar pentru România, întrucât un festival trebuie construit în așa manieră încât să aibă „touch-ul local”. El este de părere că Bucureștiul se pliază pe un alt tip de eveniment, futuristic, cu o poveste din viitor, pentru că generația actuală vrea să trăiască mult în prezent și să simtă puțin și din ce-ți insuflă viitorul, în detrimentul legendelor străvechi sau a tradițiilor.

De numele ALDA se leagă cele mai cunoscute și apreciate evenimente de iubitorii de muzică trance, ca A state of Trance, Armin Only sau The Flying Dutch. Și pe scena din fața Palatului Parlamentului vor păși nume grele ale muzicii electronice: titani precum Tiesto, Carl Cox, Dubfire și Maceo Plex, dar și artiști care își vor face vocea să răsune în toată Capitala, ca John Newman.

Accesul la festival se va face prin prezentarea unui test PCR negativ, un test de anticorpi sau dovada vaccinului. Sursa foto: SAGA Festival

