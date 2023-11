Experții internaționali promovează integrarea țigărilor electronice în politicile antifumat

Pe 16 noiembrie 2023 a avut la Londra cea de-a 11-a ediție The E-cigarette summit, în cadrul căreia oameni de știință, medici, experți și autorități din domeniul legislației au discutat aspecte științifice și noutăți cu privire la reglementările actuale și impactul țigărilor electronice asupra sănătății publice.

România se plasează, din păcate, în prima parte a clasamentului referitor la procentul de fumători în UE, iar în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a prevalenței fumatului, în loc de o scădere atât de necesară. S-a atins un procent de >31% (peste 5 milioane de adulți), de la 28% în 2017, în ciuda faptului că fumatul este principala cauză de deces din categoria celor care pot fi prevenite.

Comparativ, în Anglia, doar 12.7% din populație este fumătoare astăzi, față de 28% în anul 2012, iar până în 2030 targetul lor este de a aduce acest procent sub 5%. Aceste cifre sunt rezultatul inițiativelor factorilor decizionali, care sprijină renunțarea la fumatul clasic prin promovarea soluțiilor alternative mult mai puțin dăunătoare. Statisticile arată că, în timp ce consumul de țigări electronice este în creștere în Marea Britanie, consumul de țigări clasice este în scădere, precum și numărul de decese și de boli legate de tutun.

De altfel, Regatul Unit este considerat un pionier în promovarea țigărilor electronice ca metodă de a renunța la fumat și pentru diminuarea riscurilor asociate acestuia, având o abordare proactivă cu privire la oportunitatea pe care aceste produse o pot oferi milioanelor de fumători.

Astfel, a fost creat un program prin intermediul căruia se vor oferi fumătorilor în mod gratuit kituri de vapat, care să-i ajute să diminueze consumul de nicotină și să renunțe integral la a acest obicei, în timp.

Acesta și multe alte aspecte au fost discutate pe 16 noiembrie în cadrul The E-cigarette summit, conferință recunoscută drept un punct de întâlnire pentru personalități din acest domeniu din întreaga lume, a luat parte și Ciprian Boboi, Fondator și Președinte al Asociației Industriei de Vaping din România (AIV) și Fondator și membru executiv al asociației Pan-Europene Independent European Vape Alliance (IEVA): „Mă bucur de fiecare dată când pot să iau parte la evenimente de această anvergură, în cadrul cărora sunt prezentate date concrete care certifică eficiența utilizării produselor de vaping pentru diminuarea prevalenței fumatului și a riscurilor asupra sănătății pe care acesta le implică. În Marea Britanie, autoritățile sprijină astfel de inițiative prin măsuri bine definite, iar rezultatele sunt spectaculoase, în vreme ce noi, în România, asistăm la un fenomen de creștere a numărului de fumători și nu avem parte de susținere din partea factorilor decizionali pentru a combate această tendință extrem de nocivă.“

Vapingul scade rata de eșec în cazul renunțării la țigările clasice

Conform studiilor, peste 60% dintre fumători își doresc să renunțe la fumat, însă 95% dintre cei care încearcă ajung să reia acest obicei în decurs de un an.

În acest context, obiectivul principal al autorităților trebuie să fie îndepărtarea persoanelor dependente de fumat de la utilizarea țigările clasice - în mod dovedit cea mai dăunătoare formă de consum de nicotină - și oferirea unei alternative cu riscuri reduse asupra sănătății, precum produsele de vaping.

John Dunne, Head of Ukvia.co.uk - Asociația de Vaping UK - ne-a oferit mai multe informații pe această temă: „Ceea ce face diferența între UK și alte țări este faptul că aici s-a înțeles nocivitatea consumului de țigări cu sistem de ardere versus utilizarea nicotinei, care este inofensivă în sine. Așadar, soluția este aceea de a oferi alternative mai sigure fumătorilor care nu pot renunța la acest obicei prin alte mijloace.

Guvernul din Marea Britanie înțelege că prin această strategie poate salva vieți omenești și poate economisi, pe termen lung, sume importante de bani, pentru că, numărul fumătorilor fiind mai mic, va plăti mult mai puțin pentru asistența medicală necesară tratării bolilor cauzate de fumat. Tocmai de aceea, guvernul are în plan să ofere fumătorilor 1 milion de kituri gratuite pentru vaping. Acest lucru nu doar că îi va ajuta realmente pe fumători să renunțe la fumat, ci va și transmite un mesaj oficial, acela că vapingul este o opțiune mult mai bună decât fumatul. Iar când acest mesaj vine din partea Guvernului, impactul este mult mai mare. În UK, vapingul este fără doar și poate cea mai eficientă metodă de renunțare la fumat, de două ori mai eficientă decât toate celelalte metode la un loc. Ca dovadă, astăzi avem cea mai mică rată a fumatului înregistrată vreodată (12%). 4.6 milioane de oameni vapează acum în UK, ceea ce înseamnă că 600.000 de fumători au făcut trecerea către vaping numai în ultimul an. Știm cu certitudine că țigările pot ucide, iar produsele de vaping au riscuri infinit mai mici, așadar reprezintă o opțiune mult mai bună și mai sigură.“

Încurajarea fumătorilor convenționali de a folosi țigările electronice ca mijloc de renunțare la fumat, prin reducerea treptată a cantității de nicotină consumate, însă în România piața de vaping este una de dimensiuni mici – doar 3-4% dintre cei 5 milioane de fumători vapează.

Cel mai important beneficiu al vapingului este oferirea unei alternative mai puțin nocive fumătorilor care vor să renunțe la fumat, diminuând și riscul de eșec (revenire la fumat).

Apoi, prin creșterea gradului de conștientizare asupra efectelor fumatului, poate fi atins, în timp, obiectivul de a avea o nouă generație smokefree.

Chiar sunt țigările elecronice o metodă eficientă și sigură pentru a renunța la fumat?

Din concluziile The E-cigarette summit reiese faptul că țigările electronice sunt cu certitudine mai eficiente decât plasturii cu nicotină sau alte produse similare în procesul de renunțare la fumat. Totodată, există studii care certifică faptul că utilizarea țigărilor electronice pentru o perioadă de maximum doi ani nu implică riscuri majore asupra sănătății, iar în cazul utilizării pe termen lung riscurile sunt oricum mai mici decât în cazul țigărilor clasice. Practic, majoritatea substanțelor chimice responsabile de boli asociate fumatului sunt absente în cazul produselor de vapat, iar cele prezente implică riscuri foarte mici.

