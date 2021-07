PwC: Piața media și de divertisment va trece anul acesta peste șocul pandemiei

Industria de media și divertisment din România ar urma să crească în acest an cu 8,09% comparativ cu 2020, la o valoare de 2,62 miliarde euro, peste nivelul pre pandemie (2,53 miliarde euro în 2019), conform celei de-a 22-a ediții a raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 (GEMO).

Estimările arată, de asemenea, că industria va continua să crească până în 2025, cu o rată medie anuală de 7,68%. ”Veniturile industriei de media și divertisment din România au scăzut cu 4,23% anul trecut, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, cele mai afectate fiind încasările cinematografelor. Deși incertitudinea experimentată în ultimele 18 luni nu s-a încheiat, estimarea privind veniturile în anii următori este încurajatoare, mai ales datorită creșterii consistente a consumului pe platforme digitale”, spune Florin Deaconescu, Partener și Liderul echipei de servicii dedicate sectorului de Tehnologie, Media și Telecom, PwC România.

Raportat la nivel de regiune, România a înregistrat anul trecut cea mai mică scădere a industriei de media și divertisment dintre țările din Europa Centrală și de Est incluse în raport. Spre exemplu, Ungaria a înregistrat o scădere de 6,03%, Polonia de 5,92% și Cehia de 4,94%.

Câștigători vs pierzători în 2020 și previziuni pentru 2021

Cu cea mai mare partea a oamenilor acasă, piața de servicii ”Over-the-top” OTT (ex. Netflix sau HBO Go) din România a înregistrat anul trecut cea mai mare creștere pe piața media și de divertisment, de 27,16%, la 29 milioane euro și va continua să crească și în acest an cu o rată estimată de 22,43%, până la 36 milioane euro.

A doua cea mai mare creștere la nivelul pieței a fost înregistrată de segmentul de jocuri video și e-sports (sporturi electronice), de 17,08%, până la 154 milioane euro. Pentru acest an, se estimează un avans de 18,94%, până la 184 milioane euro.

Publicitatea pe internet a urcat cu 8,33%, la 106 milioane euro, în 2020. Acest segment va continua să crească și în acest an, cu 11,78%, la 118 milioane euro. România are cea mai mică piață de publicitate pe internet din Europa Centrală și de Est, dar cu cea mai rapidă creştere.

Restricțiile determinate de pandemie au avut un efect pozitiv pentru vânzările de carte, care au crescut cu 3,63% în 2020, până la valoarea de 67 milioane euro. Pentru acest an este previzionată însă o stagnare.

Televiziunea și conținutul video consumat acasă s-au menținut anul trecut la o valoare de 515 milioane euro, o evoluție similară fiind estimată și pentru 2021. Acesta este al doilea cel mai mare segment din România în termeni de venituri generate, după accesul la internet.

În același timp, veniturile din publicitatea TV au crescut anul trecut peste 2%, la 312 milioane euro, iar în 2021 sunt estimate să ajungă la 339 milioane euro.

Pandemia COVID-19 și-a desemnat însă și pierzătorii. Cele mai afectate au fost cinematografia, accesul la internet, piața de publicitate outdoor, ziarele și revistele tipărite, radio, media B2B (Business to business) care cuprinde anuarele și cataloagele cu informații de afaceri și publicitatea din acestea, revistele nișate, cărțile profesionale, târgurile și expozițiile.

Cheltuielile pentru accesul la internet reprezintă cel mai mare segment al industriei, cu 41% din piață. În 2020, acesta a scăzut cu 3,95%, la 1 miliard euro, comparativ cu anul anterior, dar raportul indică o revenire în 2021, cu o creștere de 8,44%.

Cu cinematografele închise, industria cinematografică a înregistrat o scădere de 80% anul trecut, până la o valoare de 12 milioane euro. Totuși, anul acesta este estimată o revenire a acestui sector până la 24 milioane euro, dar mult sub nivelul din 2019, de 60 milioane euro.

Un alt segment care a pierdut din cauza pandemiei este piața de publicitate out-of-home (-21,5%), care a ajuns la o valoare de 27 milioane euro în 2020. Perspectivele pentru acest an arată însă o revenire până la 32 milioane euro.

Sectorul media B2B a înregistrat o scădere de 20,53%, până la 133 milioane euro, dar are perspective de revenire în 2021, cu o rată de creștere de 7,17%.

Deja afectate de declin în ultimii ani, ziarele și revistele tipărite din România și-au adâncit scăderea cu 20,79% în 2020, până la 55 milioane euro, urmând să crească cu 11% în acest an.

După o creștere în 2019, segmentul radio, muzică și podcast a scăzut cu 21,41%, anul trecut, dar va reveni pe creștere în 2021 și va ajunge la 27 milioane euro.

La nivel global, veniturile industriei de media și divertisment vor crește cu 6,5% în 2021, după o scădere de 3,8% în 2020.

Sursa foto: Shutterstock

