Doar 1 Zi pana la GALA IAB MIXX Awards - Editie aniversara de 10 ani!

Festivalul IAB MIXX Awards, ajuns la editia a 10, anunta joi, 9 decembrie, in cadrul galei IAB MIXX Awards, incepand cu ora 17.00, online, campaniile castigatoare la editia din 2021!

Anul acesta, 28 de companii (agenții de publicitate, media, digitale, ONG-uri si publisheri) au inscris, un numar record de 169 de lucrari, in cele 16 categorii de concurs. Cei 66 de membri ai juriului alaturi de Presedintele Juriului - Mihnea Gheorghiu - Chief Creative Officer at Publicis Italy and Le Pub Amsterdam au desemnat cele 16 campanii castigatoare & lucrarea care isi va aloca BEST MIXX. Castigatorii vor fi anuntati in cadrul Galei de premiere IAB MIXX Awards, care se va desfășura online, maine 9 decembrie si va fi moderata de Andi Moisescu si Razvan Exarhu.

Evenimentul va fi transmis live online pe pagina de Facebook a festivalului în platforma de evenimente virtuale IC Events si va putea fi vizionat de oricine este curios sa afle castigatorii...si nu doar atat.

In programul Galei sunt incluse, pe langa momentele de decernare de premii si 3 paneluri in care se vor reuni specialisti din industrie, pentru a dezbate cateva subiecte aflate la linia de demarcatie intre “love” si “hate”:

Panel "Love and hate in comunicarea digitala - #tensiunesipasiune" Moderator: Andrei Dragu (COO V8 Interactive & VP IAB Romania), Claudiu Dobrita (Executive Creative Director at The NEW & Creative Director at MCCANNPR+), Alex Cotet (Executive Creative Director SEE at Cheil Worldwide), Dan Sendroiu (Head of Strategy at FriendsTBWA), Victor Stroe (Associate Director & Head of Strategy at Leo Burnett)

Moderator: Andrei Dragu (COO V8 Interactive & VP IAB Romania), Claudiu Dobrita (Executive Creative Director at The NEW & Creative Director at MCCANNPR+), Alex Cotet (Executive Creative Director SEE at Cheil Worldwide), Dan Sendroiu (Head of Strategy at FriendsTBWA), Victor Stroe (Associate Director & Head of Strategy at Leo Burnett) Panel "Love and hate generated social trends #onetomany" Moderator: Laurentiu Ion (Head of Digital and Media at PepsiCo Romania), Razvan Ionescu (co-fondator Recorder), Alex Victoriu (Partnerships Manager, Central Europe at TikTok), Ioana Marzac - Sigarteu (Corporate Communications Manager at Samsung Electronics Romania), Costin Cocioaba (Lead for Romania at INCA a GroupM Company)

Moderator: Laurentiu Ion (Head of Digital and Media at PepsiCo Romania), Razvan Ionescu (co-fondator Recorder), Alex Victoriu (Partnerships Manager, Central Europe at TikTok), Ioana Marzac - Sigarteu (Corporate Communications Manager at Samsung Electronics Romania), Costin Cocioaba (Lead for Romania at INCA a GroupM Company) Panel "Love and hate ad technology #machinetohuman" Moderator: Gabriel Patru (Founder Therefour - Brand strategists si membru in BOD IAB Romania), Bianca Vlaston (Country Manager Httpool Romania), Doina Radicof (Group Account Director at Teads), Catalin Emilian (Country Manager RO & BG at RTB House), Alexandra Constantinescu (Programmatic Director at GroupM)

In platforma IC.Events adaptata Galei MIXX Awards exista sectiuni dedicate resurselor, networkingului, o zona de Expo dedicata sponsorilor si un IAB Social Lounge unde reprezentantii IAB Romania stau de vorba cu oricine este curios sa afle mai multe despre Asociatie si proiectele sale.

Ceremonia de decernare a premiilor se va incheia cu un concert al formatiei Sloth Motion, iar castigatorii vor avea si o surpriza speciala din partea Desprevin.ro.

Ideea buna a MIXX Awards-ului de anul acesta nu ar fi putut fi pusa in practica fara sustinerea sponsorilor principali: RTB House, TikTok, Teads, INCA a GroupM Company, Diud Studio, Fractal si Httpool precum și a sponsorilor de categorie: MTH Digital ( Categoria Search), YouTube (Categoria Video), Data Revolt (Categoria Direct Response/Lead Generation) și Adform (Integrated Advertising). Pentru implementarea ideii și-au adus aportul partenerii logistici: Therefour - Brand Strategists, Dev51, Webdigital, IC Events.

Daca inca nu ati vazut video-urile promo realizate de DIUD, care ilustreaza conceptul creativ dezvoltat de Fractal va invitam sa le urmariti aici.

Despre IAB MIXX Awards

IAB MIXX Awards este o competiție internațională, care celebrează cele mai creative și de impact campanii de publicitate din mediul online. Premiile MIXX Awards sunt organizate de reprezentanții locali ai IAB (Interactive Advertising Bureau) și au loc anual în țări precum Italia, Belgia, Bulgaria, Turcia, Polonia, Serbia, Suedia, Rusia etc, fiind considerate pe plan internațional unele dintre cele mai importante distincții ale publicității online. Asociația IAB Romania derulează evenimentul IAB MIXX Awards începând cu anul 2012 - fiind singurul concurs din România derulat strict la nivel de industrie, fără scop comercial și având recunoaștere internațională. Structura și formatul evenimentului sunt sub licența IAB US - desfășurându-se sub aceleași criterii la nivel internațional. Prin intermediul competiției IAB MIXX Awards, Asociația IAB și-a propus recunoașterea și promovarea celor mai creative lucrări în domeniul publicității online, utilizarea cât mai creativă și inovatoare a canalelor digitale existente pentru atingerea obiectivelor mărcilor și advertiserilor și dezvoltarea creativității proiectelor digitale. Specialiștii implicați în cele 9 ediții ale competiției derulate până acum sunt profesioniști cu peste 20 ani de experiență în agenții de publicitate, departamente de marketing ale unora dintre cele mai mari companii locale și internaționale; de asemenea, juriul este format atât din specialiști locali, cât și internaționali de renume. Criteriile de jurizare pun accent atât pe eficiența campaniilor, cât și pe creativitate. Premiile IAB MIXX Awards reprezintă un pas important pentru industria de advertising digital din România, pentru că încurajează și răsplătesc excelența în utilizarea mediului online ca instrument de comunicare și în crearea unor branduri digitale puternice. Agenții câștigătoare ale unuia sau mai multor trofee MIXX Awards la nivel local și mondial, de-a lungul timpului! (și care s-au și lăudat cu ele): AKQA, We are Social, Mindshare Worldwide, Geometry Global, Digital Star, Interactions, BBDO, Leo Burnett, Digitas, Wundermann, Isobar, R/GA, Droga5, MEC Global, Starcom Mediavest, Razorfish, Young&Rubicam și altele.

Imagini de la editiile anterioare ale IAB MIXX Awards Romania din anii 2018, 2019 si 2020 pot fi urmarite pe canalul de YouTube al IAB Romania.

Contact:

mixx@iab-romania.ro

