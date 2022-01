Director STB: Fiecare zi de grevă a adus pierderi de 4,8 milioane de lei

Situaţia financiară a Societăţii de Transport Bucureşti (STB) este grav afectată în urma celor cinci zile de grevă, în condiţiile în care zi de zi s-au pierdut 4,8 milioane de lei prin neefectuarea prestaţiilor, a anunţat directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ.

"Din păcate, situaţia financiară a companiei, urmare a acestor cinci zile de grevă, este grav afectată. Din păcate, şi aici trebuie să ştie ceilalţi angajaţi, de bună credinţă, ne vom afla în imposibilitatea plăţii salariilor. Cei care nu revin la locul de muncă sunt responsabili pentru acest lucru. Colegii lor, familiile lor, trebuie să discute cu ei, astfel încât să înţeleagă gravitatea situaţiei. Forma de protest, aşa cum este precizată în decizia Tribunalului, este ilegală. (...) Conducerea Direcţiei economice, grupată într-un birou, analizează situaţia pierderilor. În următoarele ore voi avea o valoare iniţială, zi de zi s-au pierdut prin neefectuarea prestaţiilor 4,8 milioane de lei", a precizat Criţ, potrivit Agerpres.

El a susţinut că salariaţii care au dorit şi doresc să iasă pe traseu sunt în continuare ameninţaţi, iar în acest sens organele de cercetare penală îşi vor face datoria. Potrivit sursei citate, obligaţiile şefilor de autobază şi ale dispecerilor erau să înmâneze personalului foile de parcurs şi cheile vehiculelor, dar în multe cazuri acest lucru nu s-a întâmplat şi de aceea vor fi cercetaţi disciplinar.

"De cinci zile se încalcă legea. Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea, care au dorit să iasă pe traseu, şi doresc în continuare, sunt ameninţaţi. Există înregistrări, există imagini, organele de cercetare penală îşi vor face datoria. Se fac şi nişte paşi în viitor. După discuţia cu dumneavoastră., o să am o discuţie fermă cu şefii de autobaze şi de depouri. Caracatiţa din această instituţie trebuie să fie stârpită. Implicarea sindicatului, pe toate palierele de conducere, de la şef de autobază, şef de staţie, dispecer, a făcut posibilă, practic, declanşarea acestei greve ilegale, a făcut posibil ca angajaţii să nu-şi poată desfăşura activitatea. Obligaţiile pe care le au şefii de autobază, şefii de staţie, dispecerii, erau să înmâneze personalului foile de parcurs şi cheile vehiculelor. Nu s-a întâmplat în multe cazuri acest lucru, aceştia vor fi, de asemenea, traşi la cercetare disciplinară. Răspund în faţa legii şi a locuitorilor. Pentru că doar aşa putem să avem o societate care să fie productivă şi care să aducă beneficii cetăţenilor", a subliniat şeful STB.

„Vă rog reluaţi activitatea. Vă rog respectaţi legea”

Criţ le-a mulţumit vatmanilor şi şoferilor de troleibuze care au ieşit pe traseu şi care au înţeles gravitatea situaţiei în care se află bucureştenii şi a transmis un mesaj pentru angajaţii care încă protestează şi care nu sunt prezenţi la locul de muncă: "Vă rog reluaţi activitatea. Vă rog respectaţi legea. Vă rog respectaţi locuitorii Bucureştiului".

"Nevoile cetăţenilor sunt pe primul loc. Consider că dacă într-adevăr există doleanţe care să aducă o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, acestea trebuie aduse la cunoştinţa conducerii. Nu mi s-a răspuns pozitiv la nicio solicitare de comunicare cu sindicatul reprezentativ, din păcate. Au fost patru tentative, prima la Primărie, convocată de primarul general şi de viceprimarul general al Capitalei - tentativă eşuată. O a doua tentativă ieri, când liderii sindicatului reprezentativ nu s-au prezentat la întâlnire, răspunzând prin faptul că doresc azi o întâlnire cu Consiliul de Administraţie. A fost diseminat, există la presă, există solicitarea şi răspunsul Consiliului de Administraţie. Nu, nici astăzi liderii sindicatului nu s-au prezentat la discuţii. A venit şi ultima solicitare din partea mea, prin care i-am chemat la discuţii şi ce să vezi: cineva îşi dă demisia din Consiliul General şi atacă frontal. Nu cred că aceasta este soluţia. Cred că trebuia să vină la discuţii şi să reprezinte într-adevăr ceea ce îşi doresc angajaţii. Acesta e rolul sindicatelor, nu să influenţeze negativ societatea, nu să creeze pagube bucureştenilor, pagube atât financiare cât şi morale", a punctat directorul general al STB.

Criţ a adăugat că protestele angajaţilor STB reprezintă chiar un atentat la siguranţa bucureştenilor, pentru că aceştia nu pot fi prezenţi în traseu decât cu mijloace proprii de transport şi sunt privaţi de libertatea de mişcare, iar aceşti lideri de sindicat, "prin manipularea pe care au făcut-o, îşi asumă acest lucru" .

Şeful STB a mai spus în conferinţa de presă că a sunat luni la 112 pentru a semnala "zădărnicirea combaterii bolilor cu acele mitinguri" .

”Astăzi am sunat personal la 112, va exista un dosar deschis şi pentru zădărnicirea combaterii bolilor cu acele mitinguri, pentru că suntem oameni cu toţii, ne ferim, gradul de incidenţă e mare, trebuie să ştim că respectăm legea în orice situaţie. Aşa cum trebuie să ne protejăm atunci când participăm la un eveniment - nuntă, botez - aşa trebuie să respecte toţi legea. Cum suntem noi acum, cu masca pe faţă, distanţaţi", a menţionat acesta.

Nu în ultimul rând, Adrian Criţ a anunţat că pe site-ul STB SA a fost publicat luni un anunţ de angajare pentru şoferi de autobuze.

"O să avem liste de aşteptare, iar dacă cineva nu vine la locul de muncă să vină altcineva care să-l înlocuiască. Aşteptăm solicitările şi, credeţi-mă, am declanşat cercetarea disciplinară, se fac listele cu personalul care a încălcat Contractul colectiv de muncă, iar situaţia trebuie remediată rapid (...) Nu ne mai permitem să fim captivi unor angajaţi care au căzut pradă manipulării sindicatului reprezentativ şi în continuare protestează fără să aibă nicio dorinţă. Există, şi a existat tot timpul, şi există şi în momentul de faţă disponibilitate din partea conducerii societăţii de a discuta şi de a analiza problematica cu care se confruntă angajaţii. Am venit tot timpul cu soluţii, în limita bugetului bineînţeles şi am trecut peste anumite probleme împreună", a adăugat el.

Conform anunţului postat luni pe site-ul STB (https://stbsa.ro/angajari), societatea angajează personal calificat în meseria de conducător autobuz, iar condiţiile principale sunt: permis de conducere categoria D, certificat de pregătire profesională a conducătorului auto şi experienţă în domeniul transportului de persoane de minimum 3 ani. Sursa foto: Agerpres

