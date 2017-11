"Am zis ca e important sa fiu si eu aici pentru ca se ajunge la o limita. A trecut aproape un an de guvernare cu potential de crestere economica foarte important. Cred ca am ratat foarte multe momente in acest an tocmai datorita impredictibilitatii si degringoladei in decizie si, mai mult, atitudinea asta fata de justitie nu face decat sa slabeasca si increderea celor care pot investi in economie,in Romania, sa o faca", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Agerpres.

El a subliniat ca nu se poate construi bunastare in Romania fara "un soclu solid de onestitate, de cinste". "Asta inseamna ca justitia trebuie sa-si faca treaba", a adaugat fostul premier.

Acesta a aratat ca Romania trece printr-o perioada fasta din punct de vedere economic. "Am impresia ca ne jucam cu sansa asta a Romaniei acum tocmai creand impredictibilitate. (...) Nu ne putem juca cu viitorul Romaniei prin astfel de decizii. Azi anuntam un lucru, maine revenim, anuntam altceva. E vorba totusi de oameni care guverneaza tara si care transmit semnale si Romania e perceputa dupa comportamentul lor. Eu cred ca trebuie sa fie clara directia pe care o vrem de la Romania si sa facem ceea ce spunem", a punctat Dacian Ciolos.

Intrebat cand incepe Platforma Romania 100 o actiune politica concreta, Dacian Ciolos a precizat: O pregatim si am spus ca la viitoarele alegeri, oricand vor avea loc, vom fi prezenti. Dar, pana atunci, sunt multe lucruri de facut aici si acum”.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu