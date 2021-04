Ambasador GERMANIA: Cu cât cunoști mai bine România, cu atât o apreciezi mai mult

Germania este unul dintre partenerii de business tradiţionali ai României. Este prima ţară din punct de vedere al investiţiilor străine directe, cu peste 13 miliarde de euro, unul dintre cei mai mari angajatori privați din piața locală - cca. 250.000 de angajați și cel mai mare partener comercial al României, asigurând cu mult peste 20% din valoarea totală a schimburilor comerciale. În plus, aproximativ 750.000 de români locuiesc în Germania, de 7 ori mai mulți decât în urmă cu 10 ani. Cord Meier-Klodt, ambasadorul german la București, a vorbit despre toate aceste subiecte, dar și despre lecțiile pe care UE le are de învățat în urma pandemiei de coronavirus și planul de reconstrucție, într-un amplu interviu acordat Wall-Street.

Wall-Street.ro: Când v-ați început mandatul în România? Ce stiați despre această țară înainte de a veni aici și care este percepția pe care o aveți acum?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Am preluat postul de ambasador în România în ianuarie 2017. La momentul respectiv, nu aveam experiență cu privire la România în sensul strict al cuvântului, dar eram destul de bine pregătit pentru a veni în noua mea țară gazdă. Pe de o parte, datorită cursurilor intensive de limbă, cultură și civilizație. Pe de altă parte, datorită activității anterioare în Republica Moldova, în calitate de Reprezentant special al Președinției germane la OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană. În timp consultărilor în așa-numitul format 5+2, m-am aflat de multe ori la București.

În general, despre România aș spune: cu cât o cunoști mai bine, cu atât o apreciezi mai mult. Și aici mă refer la țară și la oameni deopotrivă. Aceasta este bineînțeles o veste foarte bună, dar care scoate la iveală și o problemă. De ce, în ochii celor care nu cunosc țara, imaginea României este mai puțin bună decât realitatea? De aceea i-am încurajat pe partenerii și prietenii mei români să facă lucruri bune și să vorbească despre asta. În ziua de astăzi, comunicarea strategică și activitatea de promovare reprezintă mai mult ca oricând cheia succesului într-un context global.

Wall-Street.ro: Ce apreciați cel mai mult la România și la români?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: În primul rând, aș pomeni de caracterul cald, ospitalier, deschis și tolerant al românilor, de care m-am putut convinge personal în aproape toate regiunile țării – din Banat în Bucovina, din Delta Dunării în ținutul Sătmarului și Maramureș. Am fost deosebit de impresionat de enorma diversitate culturală, lingvistică și etnică a acestei țări, o multiculturalitate profundă, cu tradiție seculară, căreia îi aparține și patrimoniul minorității germane. În cadrul festivităților prilejuite de Centenarul Marii Uniri din anul 2018 am numit România „o mică Europă timpurie”. Un lucru este cert: în prezent, România este în realmente toate domeniile un partener în Uniunea Europeană care gândește și acționează în spirit profund european. Iar astfel de parteneri sunt extrem de valoroși – mai ales în fața numeroaselor probleme dificile cărora Uniunea Europeană trebuie să le găsească un răspuns comun.

Wall-Street.ro: Care a fost valoarea schimburilor comerciale dintre România și Germania anul trecut?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Germania este de ani de zile cel mai mare partener comercial al României, asigurând cu mult peste 20% din valoarea totală a schimburilor comerciale. De asemenea, este îmbucurător faptul că balanța dintre importuri și exporturi este echilibrată. De ce? Pentru că firmele germane din România produc mult pentru export: utilaje, dispozitive electronice, componente pentru autovehicule, aparatură medicală și mobilă.

Bineînțeles că pandemia și-a făcut simțite efectele și aici. Potrivit celor mai recente date, volumul schimburilor comerciale din anul 2020 a scăzut cu 10% față de anul precedent. Eu cred însă că anul acesta vom avea o creștere substanțială, în pofida nesiguranței care domină în continuare. Firmele germane au rămas în țară și pregătesc deja terenul pentru perioada post-criză.

Germania, unul dintre cei mai mari angajatori din România

Wall-Street.ro: Câte companii cu capial german sunt în prezent în România? Care sunt lucrurile care îi atrag pe investitorii germani să vină aici, dar și cele care îi sperie?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Pe piața din România sunt active aproximativ 7.500 de companii germane, numărându-se astfel printre cei mai mari angajatori privați din țară, cu aproape 250.000 de angajați. Iar aceste companii se implică pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu urmăresc doar un profit rapid și ușor, ci doresc să dezvolte piața de investiții de mâine.

România oferă multe avantaje interesante: forță de muncă calificată și foarte motivată, absolvenți de studii superioare mai ales în domeniul IT, programe de ajutoare de stat atrăgătoare pentru investiții, precum și o bună infrastructură digitală.

De asemenea, să nu uităm că sunt mulți vorbitori de limba germană în România, care pot duce mai departe tradiția de sute de ani a minorității germane. Nu este o întâmplare că în județele Cluj, Timiș, Arad, Sibiu, Alba și Brașov s-au format adevărate clustere industriale în jurul companiilor germane.

Majoritatea privesc cu încredere spre viitor după un an de criză. Evident că sunt și domenii în care companiile germane își doresc îmbunătățiri urgente și se bazează pe implementarea reformelor anunțate.

Wall-Street.ro: La cât se ridică valoarea totală a investițiilor germane în România? Care sunt cele cele mai mari companii germane prezente aici?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: În total, companiile germane au investit peste 13 miliarde de euro în România. Printre cele mai mari companii active se numără Continental, Bosch, Dräxlmaier, Daimler, Leoni, Kaufland și E.ON. Firmele germane își desfășoară activitatea în domenii foarte diferite, fiind vorba în principal de industria prelucrătoare, comerț, știință și tehnică.

Ca angajatori, aceste companii joacă un rol deosebit de important. Continental are 20.000 de angajați, Dräxlmaier 15.000 , Leoni 17.000, iar Kaufland 16.000. În total, companiile germane au aproape un sfert de milion de lucrători. În plus, aceste companii au în vedere și bunăstarea socială a angajaților lor.

Mai multe companii germane își extind afacerile din România

Wall-Street.ro: În acest moment, sunt companii importante din Germania care și-ar dori să investească în România sau să își extindă business-urile deja existente?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Anul trecut a fost cu adevărat dificil. Multe sectoare din România au fost profund afectate de pandemie și de criza economică declanșată de aceasta. Acest lucru a avut bineînțeles și consecințe în planul investițiilor. De aceea este cu atât mai plăcut să primim vești bune pentru anul acesta de la investitorii germani.

Grupul german Dräxlmaier preconizează că, pe lângă lucrările curente de modernizare a fabricii sale de baterii, își va extinde activitatea de la Timişoara cu o unitate de producție de componente pentru mașini electrice (triplarea suprafețelor de producție și dublarea numărului de angajați în următorii cinci ani), precum și creșterea radicală a integrării verticale prin investiții în producția de electronice, componente și linii de montaj complet automatizate.

De asemenea, producătorul de materiale de construcții Hasit, care deține deja două fabrici de mortar în România, ia în calcul posibilitatea achiziționării unei a treia fabrici sau o investiție de tip greenfield.

Grupul Eberspächer are în plan să intensifice activitățile în domeniul sistemului electronic al vehiculelor. În noua locație din Cluj-Napoca, se vor extinde în viitor activitățile de dezvoltare, în special pentru aparatele de comandă pentru electrificarea și conducerea autonomă a vehiculelor.

Majoritatea firmelor de construcții au părăsit România din cauza deficiențelor din procedurile de achiziție

Wall-Street.ro: Să analizăm și reversul medaliei: sunt investitori germani care au părăsit România sau au în plan să facă asta? Care ar fi motivele?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Multe firme sunt, în principiu, mulțumite de mediul de afaceri de aici. Totuși sunt anumite domenii în care s-a putut observa o retragere a companiilor germane.

În domeniul construcțiilor, majoritatea firmelor germane importante au părăsit piața românească din cauza deficiențelor din procedurile de achiziție. Un alt exemplu este domeniul energiei regenerabile. Din cauza reducerii programelor de finanțare și a lipsei de previzibilitate, investițiile germane au scăzut sau chiar nu s-au concretizat.

România ar trebui să-și exploateze și mai mult potențialul turistic

Wall-Street.ro: Care considerați că sunt domeniile cu cel mai mare potențial de dezvoltare pe viitor în România?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: România are un mare potențial de dezvoltare în multe domenii: domeniul IT a înregistrat deja în anii trecuți creșteri și succese. De asemenea, companiile germane și-au dezvoltat în mod constant activitățile de cercetare și dezvoltare din România și consider că această evoluție va continua.

Industria auto deține în continuare un mare potențial – aici România este deja parte integrantă din lanțul valoric și, datorită structurilor existente, s-a putut poziționa ca destinație pentru relocarea proceselor de producție din Asia în Europa. O evoluție foarte dinamică există cu precădere în domeniul mobilității electrice.

Cred că România ar trebui să-și exploateze și mai mult marele potențial turistic. Bogăția culturală și patrimoniul natural deosebit – mai ales pădurile virgine cu arbori seculari, urșii, râșii – toate acestea aproape că au dispărut în Germania. Din Delta Dunării până în Carpați se află o comoară imensă care atrage din ce în ce mai mulți oameni interesați de turismul sustenabil.

Wall-Street.ro: Anul acesta se împlinesc 32 de ani de când România a scăpat de comunism. Care considerați că au fost principalele realizări ale României în acești ani și ce se putea face mai bine?



E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Pe de-o parte, România a înregistrat progrese uriașe în acești 32 de ani de la căderea Cortinei de Fier. Aderarea la NATO și la Uniunea Europeană au reprezentat două momente de referință. PIB-ul în euro pe cap de locuitor s-a dublat de la momentul aderării la UE și până înainte de pandemie (2019), standardul de viață al multora a crescut. Totodată, s-a dezvoltat un sector privat dinamic, România fiind între timp un important actor în regiune în domenii precum IT sau industria auto.

Pe de altă parte, este vizibil că nu toate regiunile țării și nu toate domeniile au profitat în mod egal de această creștere. Deficiențele în infrastructură, în sistemul de sănătate şi de educație reprezintă, desigur, factori semnificativi în această privință. Cred însă că România are acum o șansă reală să le depășească – printre altele și cu ajutorul fondurilor europene substanțiale prevăzute pentru România. Desigur că esențiale în acest sens sunt reformele în administrație.

Românii, cea de-a doua comunitate de străini din Bavaria

Wall-Street.ro: Câți români locuiesc și lucrează în Germania? În ce regiuni sunt concentrați și ce domenii aleg să lucreze?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Numărul cetățenilor români din Germania a crescut de cel puțin 7 ori în ultimii 10 ani.

La finele anului 2019, locuiau în Germania aproximativ 750.000 de români. Mulți dintre aceștia reprezintă resursă umană calificată, fiind vorba mai ales de medici și specialiști IT.

La aceștia se adaugă vara un număr important - de altfel și pentru economia germană - de lucrători sezonieri români în construcții și agricultură. Mulți români lucrează pe tot parcursul anului în industria cărnii și industria alimentară.

Cei mai mulți români locuiesc în Bavaria, unde reprezintă cea de-a doua comunitate de străini ca mărime (aprox. 180.000 de oameni). Și în Baden-Württemberg sunt foarte mulți cetățeni români - aprox. 156.000. În principiu este un lucru bun! Până la urmă, flexibilitatea lucrătorilor este povestea de succes a unității europene. În același timp, este greu pentru România atunci când personalul calificat, mai ales din domeniul sănătății, emigrează. Însă îmi imaginez că multe persoane înalt calificate, care au plecat nu numai în Germania, ci și în alte țări din UE, se vor întoarce în România, de îndată ce vor găsi aici condițiile și perspectivele potrivite.

Wall-Street.ro: Cât de mare este comunitatea germană din România?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, numărul cetățenilor germani aflați anul trecut în România a fost de 6.642. Majoritatea locuiesc la Cluj-Napoca și București. Acest lucru arată că și personalul calificat german dorește să vină în România, deși, evident, că nu se compară cu diaspora română.

Wall-Street.ro: Anul trecut și anul în curs au reprezentat o mare provocare pentru domeniul cultural, afectat semnificativ de restricțiile impuse de pandemie. Care este stadiul relațiilor culturale dintre România și Germania?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Și în acest domeniu relațiile sunt foarte strânse. Nu doar Goethe-Institut, ci și cinci asociații culturale româno-germane promovează cooperarea culturală, mai multe decât în orice altă țară. Desigur că acest fapt se datorează și minorității germane. Școlile cu predare în limba maternă, peste 80 de programe de studiu în limba germană, cotidianul ADZ și teatrele germane de la Timișoara și Sibiu contribuie enorm la apropierea culturală, precum și la conservarea limbii germane.

Sunt mereu foarte impresionat de multilingvismul societății românești. Mulți copii vorbesc deja română, germană sau maghiară ca limbă maternă, poate chiar și engleză – este un fapt constatat de mine cu oarecare admirație cu prilejul numeroaselor vizite la școlile din țară.

Limba germana se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare: anul trecut, în România, s-a înregistrat cel mai mare număr de candidați, la nivel mondial, la examenul pentru Diploma de limba germană.

În cadrul Festivalului George Enescu, pe care l-am menționat anterior, concertează în mod regulat mari orchestre germane, precum Orchestra Filarmonicii din Berlin în anul 2019, iar anul acesta, Filarmonica din München. Muzeul Național de Artă Contemporană expune lucrări ale artiștilor germani, precum ilustratorul și graficianul Christoph Niemann în anul 2020 sau sculptorul și fotograful Peter Jakobi în acest an. Și Festivalul de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri din întreaga lume, prezintă spectacole ale celor mai renumite teatre germane.

Relațiile literare nu sunt nici ele un drum cu sens unic: Programul de traduceri al rețelei europene pentru literatură și cărți Traduki a făcut posibilă traducerea unor opere importante ale scriitorilor români precum Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana sau Nora Iuga. Participarea României în anul 2018 la Târgul de carte de la Leipzig a reprezentat un adevărat moment literar de referință!

Wall-Street.ro: Și turismul este o industrie aproape stopată de pandemie. După terminarea pandemiei și, implicit, a restricțiilor de călătorie, ce locuri ați recomanda turiștilor români interesați să viziteze Germania?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: De bună seamă țara mea atrage românii și ca destinație turistică: în anul 2017 au fost înregistrate în premieră peste 1 milion de înnoptări ale unor oaspeți români în Germania. Îmi este destul de greu să mă limitez la câteva recomandări, pentru că Germania are foarte multe fațete, de la orașul meu natal Hamburg, cu caracteristica sa maritimă, și până la însoritul Freiburg din sudul țării. Berlin, München, Frankfurt – acestea sunt toate destinații deja îndrăgite.

Aş începe cu două recomandări care prezintă o legătură directă cu România. În primul rând, Castelul Horneck din Gundelsheim, un burg al sașilor transilvăneni pe râul Neckar, care găzduiește Centrul cultural al comunității sașilor din Transilvania, o galerie de artă, Institutul Transilvănean și Muzeul Transilvănean. În al doilea rând, defileul Dunării de la Weltenburg: un sector îngust în valea Dunării în districtul Kelheim din Bavaria inferioară, cu o rezervație naturală superbă.

Iar în al treilea rând, aș recomanda Leipzig – un loc-cheie al Revoluției pașnice din Germania în 1989 și punct de pornire al lanțului dramatic de evenimente care, ca o șansă istorică, au dus în cele din urmă la căderea Zidului. În prezent, Leipzig este un adevărat oraș al artiștilor și studenților cu foarte mulți tineri creativi. Și, să nu uităm, aici își are originile și „Faust”-ul lui Johann Wolfgang von Goethe!

"Nimeni nu va nega faptul că la nivelul UE s-au făcut și greșeli în combaterea pandemiei"

Wall-Street: Această pandemie s-a dovedit a fi o piată de încercare foarte serioasă pentru Unuiunea Europeană și nu numai. Care credeți că sunt principale lecții pe care UE le-a învățat în urma acestei crize și ce măsuri vor fi luate pentru ca pe viitor să fim mai pregătiți pentru o astfel de pandemie? Care va fi rolul Germaniei, una dintre cele mai importante voci ale Uniunii Europene, în reconstrucția UE?

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt: Nimeni nu va nega faptul că la nivelul UE s-au făcut și greșeli în combaterea pandemiei. La început, multe state membre s-au concentrat mai întâi numai pe situația la nivel național și pe ajutarea propriilor cetățeni. Acest lucru este valabil până în ziua de astăzi, de pildă, în ceea ce privește campaniile de vaccinare.

În același timp, am văzut și multe dovezi de solidaritate cu cele mai afectate state membre. De asemenea, am ajuns la un acord în ceea ce privește vaccinarea, Comisia Europeană organizând achiziția vaccinurilor pentru toate țările membre și ținând cont și de nevoile țărilor terțe. Acesta este un mesaj politic important, care ne deosebește de multe alte state din lume și care este adesea ignorat.

Apoi, în timpul președinției Germaniei la Consiliul UE în cea de-a doua jumătate a anului 2020, UE a înregistrat un alt mare succes. Statele membre au căzut de acord cu privire la un program de reconstrucție fără precedent pentru a face față daunelor economice provocate de pandemie. Programul „Next Generation EU” în valoare de 750 de miliarde de euro este totodată un pas înainte către o Europă mai modernă, mai „verde” și mai digitală. În acest context, Germania și Franța au pregătit terenul cu o propunere comună privind cadrul financiar.

Bineînțeles că acum toți partenerii europeni trebuie să arate că pot pune în aplicare rapid, rezonabil și țintit aceste noi mijloace financiare. Un lucru este însă clar. Puterea Uniunii derivă din solidaritate și acțiune comună bazată pe valori comune.

E.S. Dl. Cord Meier-Klodt a intrat în Serviciul exterior al Republicii Federale Germania în anul 1985, așadar cu 4 ani înainte de căderea Zidului Berlinului, încă în timpul Războiului Rece, iar echilibrul și apropierea dintre Est și Vest au devenit mai târziu centrul activității sale diplomatice. Și din punct de vedere regional, Europa Centrală și de Est ocupă un loc important în cariera sa. În același timp, se considera și un soi de „diplomat generalist”, adică a acumulat experiență în multe domenii tematice ale diplomației, atât la nivel bilateral, cât și multilateral.

În timpul liber, îi place să se plimbe împreună cu soția prin București, fără o destinație anume, în care descoperă câte o bijuterie arhitectonică ascunsă în spatele fațadelor. De asemenea, îi place să meargă la operă sau la concerte de muzică clasică, mai ales la Ateneu – cele două festivaluri Enescu din 2017 și 2019 reprezentând apogeul. Este un mare admirator al artei contemporane românești și se declară mândru că poate număra câțiva tineri artiști extrem de talentați printre prietenii săi. Iar cu ajutorul unor prieteni români a devenit aici, la București, apicultor amator și produce singur „miere de oraș”, de altfel foarte gustoasă. Ar putea vorbi la nesfârșit despre tot ceea ce putem învăța sub aspect „politic” de la albine, cu precădere în aceste vremuri dificile.

Roxana a absolvit Facultatea de Litere , fiind și traducător autorizat de engleză și franceză. Are o experiență de peste 15 ani în presă și comunicare, este grammar nazi și pasionată de istoria artei. Ca jurnalist, a lucrat pentru publicații precum Businessmen's, Bucharest Business Week , România Liberă - unde a fost editor coordonator - și Wall-Street.ro . De-a lungul carierei jurnalistice, Roxana a scris pe domenii precum diplomație , turism , aviație , retail ,... Mai multe articole scrise de Roxana Grosu »

