Nicușor Dan: Sunt optimist pentru succesul Dreptei în alegerile care urmează în 2024

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, s-a declarat optimist în succesul Dreptei la alegerile care vor avea loc anul viitor.

Acesta a participat sâmbătă, la Conferinţa Naţională a partidului Forţa Dreptei, conform Agerpres.ro.



"În perspectiva unui an electoral foarte intens cred că este datoria fiecăruia dintre noi să luptăm pentru ca următorii patru ani din viaţa României să nu încapă pe mâna PSD-ului. Aşa cum printr-o mişcare foarte dificilă la momentul acela, dar corectă între partidele de dreapta am avut succesul din 2020 în Bucureşti, sunt optimist pentru succesul dreptei în alegerile care urmează în 2024", a spus Nicuşor Dan.



Potrivit acestuia, ultimii 30 de ani au fost o confruntare între Dreapta şi PSD.



"Asta este istoria noastră de 30 de ani - o confruntare între Dreapta şi PSD. Dreapta înseamnă responsabilitate, asta înseamnă de exemplu să cheltuieşti şi să promiţi bani pe care îi ai, nu bani pe care nu îi ai. (...) Dreapta înseamnă respectarea regulilor de la ordine publică la urbanism, la parcare. Dreapta înseamnă un parteneriat real cu mediul privat. Ce am făcut noi a fost să mergem în sfârşit către mediul privat, să desfiinţăm acele companii municipale care parazitaseră o relaţie corectă în administraţia publică", a afirmat edilul.



În cadrul reuniunii de sâmbătă vor fi prezentate şi adoptate strategia politică a partidului pentru anul 2024, principalele direcţii ale programului de guvernare şi calendarul alegerilor interne ale formaţiunii.

Sursa foto: Agerpres Foto

