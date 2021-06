FOTO | O casă cât o insulă! Top 5 case care ocupă o insulă întreagă!

În timp ce unii își doresc o casă cu o curte mare, în care să aibă loc să se miște, să încingă un grătar, în unele părți ale lumii, alți oameni au ales să-și înghesuie casa pe unele dintre cele mai mici insule din lume.

În cele ce urmează vă vom prezenta cinci dintre cele interesante locuințe, care ocupă, la propriu, o insulă întreagă.

1. Casa de pe Insula ”Spațiu suficient”

Este o traducere puțin adaptată, dar insula se numește „Just Enough Room” și se găsește la granița dintre Canada și SUA, într-o regiune cunoscută drept „Granița celor 1.000 de insule”.

Just Enough Room Island s-a numit inițial Hub Island și are o suprafață mai mică de 310 metri pătrați, dar a devenit locul pe care înstărita familie Sizelands și-a ridicat o casă. Insula a fost cumpărată în 1950 și, după cum vedeți în imaginea de mai jos, este ocupată aproape în întregime de o casă.

Citeste si: Cinci locuințe ciudate, în care îți va fi greu să te simți ca acasă

2. Casa construită pe o insulă, ca protest la adresa guvernului SUA

Tot în SUA, în Golful Narragansett, în apropiere de Jamestown, statul Rhode Island, al cărui nume a fost ales după insula grecească Rodos, din Marea Egee, găsim încă o casă cocoțată pe o mică insulă.

A fost construită în anul 1905 de către un cunoscut finanțist originar venit din Philadelphia, pe numele lui Joseph Lovering Wharton, și care nu era foarte iubit de autorități.

Construcția acestei case a venit ca un gest de rebeliune față de guvernul american, după ce autoritățile l-au deposedat de locuința de vară din Fort Wetherill, care se afla la sud de Jamestown. Supărat că a fost evacuat din propria casă de vacanță, Wharton a decis să construiască una nouă, într-un loc unde autoritățile să nu-l mai deranjeze niciodată.

Citeste si: VIDEO | Elon Musk și-a vândut toate casele și s-a mutat într-un...

3. O casa prea mare pentru insula pe care a fost construită

În Canada, în mijlocul lacului Steenburg, din statul Ontario, se găsește o casă care este chiar prea mare pentru insula pe care a fost ridicată. Casa stă mai mult pe pontoane decât pe sol.

Locuința oferă două dormitoare și este alimentată în totalitate cu energie electrică furnizată de panourile solare cu care a fost dotată. A fost construită din lemn, în 2018, și a fost scoasă la vânzare în 2020, pentru 325.000 de dolari.

Anunțul a dispărut, așa că putem presupune că și-a găsit și un nou proprietar. Probabil unul care a ținut să respecte cu strictețe recomandările autorităților de a se izola în pandemie.

4. Casă din Norvegia

Am găsit poza în mai multe locuri, dar singura informație concretă despre casa de mai jos a fost aceea că se găsește în Norvegia. Uitându-ne la imagine, putem spune că proprietarul ar mai fi putut construi ceva pe această insulă. Parcă mai era loc pe stânga din spatele casei.

Citeste si: A fost inaugurată prima pistă de alegare pe o clădire de birouri...

Spațiul este ceva mai generos, din moment ce proprietarul a avut loc să contruiască și un garaj pentru barca lui.

5. Villa de pe Dunbar Rock - Caraibe

O altă construcție care abia de are loc pe insula pe care a fost ridicată este Villa de pe Dunbar Rock, care aparține Hondurasului, în minunatele ape ale Mării Caraibilor. Nu este neapărat reședința cuiva, fiind utilizată în scop turistic. Doritorii pot să o închirieze doar pentru ei și să se bucure pe deplin de izolare, de liniște și de vremea plăcută din Caraibe.

Clădirea a fost construită în 1996, dispune de o echipă de oameni care se ocupă tot timpul de întreținerea ei și de oaspeții săi. Potrivit site-ului oficial al acestei destinații de vis din Caraibe, sunt locuri suficiente pentru 24 de persoane.

Bonus: Castelul Mauensee - Elveția

Nu mă puteam opri la un Top 5, fără să adaug și un bonus. Castelul Mauensee, care se află pe lacul cu același din Elveția, nu putea fi trecut cu vederea, chiar dacă insula pe care se află este ceva mai mare.

Este un castel care apare în scrierile istorice încă de la 1184, dar forma lui actuală este mult mai recentă. Vechiul castel care ocupa insula Mauensee a fost distrus în 1388 chiar de Confederația Elvețiană, într-un război împotriva austricilor, deoarece jumătate din castel se afla în proprietatea contelui de Habsburg.

La 1605, castelul a fost reconstruit într-o formă foarte apropiată de cea actuală. Evident, de-a lungul timpului a schimbat mai mulți proprietari, care au efectuat mai multe modificări. Până în 1811 castelul era înconjurat chiar și de ziduri de protecție, nu doar apa lacului, și avea și turnuri de apărare.

Acum, este una dintre cele mai frumoase destinații de pe planetă, așa că nu puteam să-l trecem cu vederea.

Sursa foto: New York Post

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: