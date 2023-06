reConstruct Forum 2023: Când iese Bucureștiul din blocajul PUZ-urilor

Centrul Bucureștiului este blocat din cauza PUZ-urilor sectoriale anulate sau suspendate, iar dezvoltatorii din imobiliare spun că ne vom confrunta cu o scădere a livrărilor de locuințe noi, în timp ce și autoritățile au și ele proiecte blocate din această cauză.

Se așteaptă întocmirea și aprobarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG), care să deblocheze situația actuală. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a spus că până la finele acestui an ar trebui să avem acest PUG, dar sunt și voci sceptice, care nu cred că va fi gata până la finele anului.

Apoi, reluarea proiectelor va dura, deoarece dezvoltatorii vor trebui să-și ia noile autorizații înainte de a începe să construiască. O veste bună este aceea că noul cod al urbanismului promite obținerea de autorizații de construire mult mai rapid decât până acum. Totuși, noul cod promis de Ministerul Dezvoltării, despre care însuși ministrul Atilla Cseke spunea că este ceva revoluționar, pare să nu fie atât de bun.

Specialiștii în legislația de urbanism spun că noul cod creează alte probleme, care ar putea ridica provocări inclusiv pentru instanțele de judecată, care s-ar putea lovi de situații pentru care nu sunt pregătite.

Pe lângă acestea, piața construcțiilor se confruntă și ea cu propriile probleme. Scumpirea materialelor de construcție, facturile la energie mari și carburanții scumpi, eliminarea unor facilități fiscale pentru muncitori. Deficitul de forță de muncă pe piața construcțiilor este o altă provocare pe care companiile din construcții trebuie să o rezolve.

Când și cum pot fi rezolvate aceste probleme? Vom încerca să aflăm răspunsurile la aceste dileme în cadrul conferinței reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future, organizată de wall-street.ro și Start-up.ro în zilele de 13 și 14 iunie, la Hotel Sheraton din Capitală.

Pentru a ne vorbi despre problemele legate de urbanism și despre planurile autorităților, în primul panel al primei zile, denumit „Provocările celor care construiesc”, îl avem invitat pe viceprimarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Pentru a ne lămuri în legătură cu aspectele de legislație de urbanism o vom avea alături de noi pe Oana Bădărău, Partener și Coordonator al practicii de Drept Imobiliar PeliPartners.

Mauricio Mesa Gomez, CEO al Cordia România și Spania, ni se va alătura pentru a ne vorbi din perspectiva dezvoltatorului imobiliar atât despre provocările ridicate de blocajul urbanistic, despre ce ar putea învăța România de la o țară ca Spania, dar și despre celelalte provocări ale pieței de construcții.

Nu în ultimul rând, pentru a ne vorbi despre cum poate trece piața construcțiilor peste provocările actuale, va fi alături de noi și Bogdan Doicescu, Director of Development & Group CEO Bog'Art, unul dintre cei mai mari constructori din România.

