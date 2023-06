ELCO Heating Solutions, parte a Ariston Group, explorează de mai mulți ani soluții noi, mai eficiente, de încălzire, atât în cadrul proiectelor mari, industriale și de birouri, cât și în cazul dezvoltărilor de locuințe premium. În ultimul timp, însă, aceste soluții sunt cerute de tot mai mulți clienți, iar crizele din ultimii ani au accelerat această tranziție către soluții mai sustenabile.

„Grupul Ariston a împlinit 25 de ani în România, iar acum șapte ani am lansat business-ul de aplicații mari - centrale pentru domeniul comercial, pe puteri mari. Ca și istoric, noi, fiind producători de echipamente, am venit la acel moment cu acest business nou în piață prin intermediul brand-ului ELCO (cazane mari) într-o piață în care toată lumea era orientată către produs (caracteristici tehnice și nu numai),” a explicat Daniel Buhazi Commercial Director, ELCO Heating Solutions, Ariston Group. „Când am lansat noi business-ul, urmăream relația cu investitorii deoarece ei sunt clienții noștri. La acel moment, noi am decis să abordăm un pic diferit lucrurile și anume, uitându-ne la dificultăți și dinamică, am ales să vizăm sistemul complet și o soluție completă din punct de vedere tehnic”, a adăugat Buhazi în cadrul conferinței reConstruct Forum 2023.

„Evenimentele din ultimii ani au accelerat niște tendințe, iar aceste tendințe au regândit biroul, casa, care au adus cu ele niște investiții, iar noi am făcut parte din această evoluție. Pe de-altă parte, războiul a accelerat tendințele spre economisire de energie, găsirea de soluții alternative. Datorită faptaului că experiența noastră în domeniul acesta este constructivă, am făcut parte dintr-un mecanism care funcționează,” a adăugat Directorul Comercial din cadrul ELCO Heating Solutions.

„Până acum doi ani, am fost foarte activi în zona de clădiri de birouri și hale industriale. Am schimbat, însă, strategia și ne concentrăm pe rezidențial căci acest sector încă funcționează - față de zona de birouri, care scade”, a detaliat Buhazi. „Avem rezidențialul cu soluții centralizate (cazane sau centrale mari și module hidraulice legate) și, apoi, categoria mai sustenabilă și cu eficiență ridicată (pompele de căldură). Acestea, la fel, fac parte dintr-o tipologie de sistem mai nou introdusă față de vestul Europei, unde noi sumtem mai în urmă și avem nevoie de suport. În vest, Italia, Germania sau Franța, investițiile sunt compensate cu ajutor de stat destul de mult”, a adăugat acesta. „Așteptăm și noi semnale de suport din partea autorităților”.

„În orașele mari (Cluj, Iași, București), se eliberează autorizații doar pe aceste soluții de încălzire menționate, și atunci noi pe aceste direcții ne vom derula activitatea”, a spus Directorul Comercial ELCO Heating Solutions. „În plus, cred cu tărie că un producător are o responsabilitate destul de mare în inovare și atunci noi, prin faptul că am anticipat, în configurația de suport cu proiectantul/arhitectul/compania antreprenorială, ne-am redirecționat toate forțele și strategia în acest obiectiv de inovare a soluțiilor oferite și încă facem parte dintr-un mecanism operativ în acest sens”, a adăugat acesta, la reConstruct Forum 2023.

Când vine vorba de recuperarea investiției - căci, de pildă, soluția cu pompe de căldură poate costa destul de mult - Daniel Buhazi a spus că „depinde de tipul de casă, de consumatori - asemănător cu panourile fotovoltaice. Atunci, amortizarea ține de a îți asuma o responsabilitate într-un domeniu care evoluează”.

Conferința reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future este organizată de Wall-Street.ro și Start-up.ro și este susținută de partenerii noștri: One United Properties, Bog'Art, Genesis Property, Liebrecht & wooD, nhood, Elco Heating Solutions, Autonom și imod Flowers.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: