Dezvoltatorul imobiliar One United Properties are peste 5.600 de locuințe în dezvoltare și peste 34.000 de metri pătrați de spații de birouri, în timp ce portofoliul de clădiri restaurate este evaluat la aproape 190 de milioane de euro.

„La 31 decembrie 2022, One United Properties avea în curs de dezvoltare 5.692 de unități rezidențiale și 34.500 de metri pătrați de spații de birouri. În 2022, One United Properties și-a extins implicarea în restaurarea de clădiri emblematice prin două noi achiziții - One Downtown (care include și fostul Hotel Muntenia) și One Plaza Athénée. În total, valoarea brută de dezvoltare pentru portofoliul de clădiri restaurate, care include și One Gallery și One Athénée, este estimată să ajungă la 189 de milioane de euro”, se arată într-un comunicat al dezvoltatorului, remis redacției.

În 2022, compania și-a măsurat pentru prima dată amprenta de CO2, cu scopul de a implementa monitorizarea anuală riguroasă și eforturile de reducere a acesteia. Astfel, pentru anul 2022, One United Properties a generat echivalentul a 28,38 tone de CO2 în categoria emisiilor parte a Scopului 1 și echivalentul a 13.212 tone de CO2 în categoria emisiilor privind Scopul 2. Mai mult, pentru dezvoltările de birouri, compania a măsurat emisiile referitoare la Scopul 3, care au însumat echivalentul a 522 de tone de CO2.

La nivelul șantierelor de construcție, în 2022, din cele 2.129 de tone de deșeuri generate pe șantierele ONE, aproximativ 29,4% din deșeuri au fost redirecționate pentru reciclare sau alte metode de gestionare sustenabilă.

La data de 31 decembrie 2022, One United Properties avea 100 de angajați, 91 de colaboratori și peste 1.100 de furnizori, dintre care aproximativ 4% sunt considerați semnificativi. În 2022, valoarea totală a contractelor cu furnizorii încheiate de One United Properties și companiile din Grup a însumat aproximativ 2,4 miliarde de lei.

Sursa foto: One United Properties

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

