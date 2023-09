Harta puterii de cumpărare de case a românilor! Cu ce își permit că achite - credit sau cu banii jos?

În ultimii ani, scumpirea locuințelor a redus accesibilitatea românilor a cumpăra o locuință, în special cu banii jos, chiar dacă cifrele actuale în privința accesibilității sunt mult mai prietenoase decât erau în urmă cu 15 ani, când piața imobiliară a fost lovită de criza economică și financiară globală.

Achizițiile printr-un credit imobiliar au început să câștige teren, mai ales că, o perioadă bună de timp, dobânzile au fost mici, iar creditarea destul de ieftină, cel puțin în comparație cu alte piețe din jurul nostru, dar mai ales cu vestul Europei.

Totuși, cifrele arată că plata cu banii jos a rămas majoritară, iar cei de la SVN România, ne-au ajutat să realizăm o hartă a tranzacțiilor imobiliare, concentrându-ne pe marile centre ale țării, cele care dau tonul întregii piețe imobiliare.

Au fost luate în calcul cele mai mari piețe rezidențiale regionale din România, adică zonele în care în orașul principal și în zonele imediat limitrofe se livrează cel puțin 1.000 de locuințe în fiecare an. Practic, vorbim de un top 10 piețe regionale din România după livrări și, implicit, tranzacții.

În completarea hărții și cifrelor colectate de compania de consultanță, am stat de vorbă și cu șeful diviziei de credite ipotecare a SVN România, Cătălin Marin, pentru a ne face o imagine mai clară asupra aceea ce s-a întâmplat în piață în primele 8 luni ale acestui an, destul de provocator pentru piața imobiliară.

SVN Romania | Credit & Financial Solutions oferă consultanță și creditare ipotecară, iar în 2022 a intermediat acordarea unui volum de credite care s-a ridicat la aproximativ 75 de milioane de euro. SVN Credit are birouri în București, Brașov, Ilfov, Oradea, Târgoviște și Timișoara.

Din datele companiei, doar în primele șase luni românii au luat credite ipotecare în valoare de 2,54 miliarde de euro, în creștere cu 10% comparativ cu volumul înregistrat în perioada similară din 2022.

Volumul întreg de creditare a crescut, dar asta doar pentru că mulți români și-au refinanțat creditele mai vechi, nu pentru că au apelat la această formă de finanțare a achiziției unei locuințe în acest an.

„Dintre creditele ipotecare acordate în primul semestru, calculele noastre arată că aproximativ 25% au fost reprezentate de refinanțări ale unor credite ipotecare deja existente, deci volumul efectiv de credite ipotecare noi a scăzut anual în primul semestru din 2023 cu aproximativ 15%”, ne-a dezvăluit Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions. - sursa foto - SVN România

Cu toate acestea, date fiind condițiile din piață, Cătălin Marin consideră că situația nu este atât de dramatică.

„Acest rezultat poate fi considerat ca fiind chiar unul pozitiv, dacă avem în vedere că anul în curs a fost dominat de rata record a inflației, nivelul ridicat al dobânzilor și o multitudine de estimări negative, care, în cea mai mare parte, nu s-au îndeplinit”, a subliniat reprezentantul SVN România.

Plata din resurse proprii rămâne la putere în achiziția unei locuințe

Potrivit datelor furnizate wall-street.ro de către SVN Romania | Credit & Financial Solution, piața rezidențială a fost și rămâne una dominată de achizițiile realizate din resurse proprii, iar nivelul dobânzilor din 2023 nu a influențat semnificativ această situație.

„Unele zone din România sunt tradițional dominate de un procent mai redus de locuințe cumpărate prin credit, cum ar fi Cluj-Napoca. Alte piețe, sunt relativ la începutul unui ciclu mai amplu de dezvoltare, când locuințele se cumpără în principal din resurse financiare acumulate anterior. A se observa cazul Oradea-Bihor sau al Brașovului”, ne-a explicat Cătălin Marin.

După cum puteți vedea de pe harta de mai jos (click pentru a mări), Brașov este lider autoritar la plata cu banii jos, cu 70,7% din tranzacții fiind făcute cu plata direct, nu prin credit.

În județul Bihor, doar 33,7% din achiziții sunt realizate cu ajutorul unui credit, iar Iașiul completează podiumul tranzacțiilor realizate preponderent prin plata din resurse proprii, cu o proporție de 61,5% din totalul tranzacțiilor.

Constanța este piața rezidențială în care utilizarea resurselor financiare proprii și a creditelor este împărțită în mod egal. Este a treia piață din țară în care creditele au o pondere atât de mare în tranzacții.

Pe locul 2 în clasamentul tranzacțiilor prin intermediul unui credit imobiliar și în care acestea domină peste cele din resurse proprii, este județul Dolj, cu Craiova fiind cel mai important oraș. Aici, 50,8% dintre tranzacții au implicat și contractarea unui credit.

Ilfovul este județul cu cea mai mare pondere a creditării din totalul tranzacțiilor, cu 56,5% din achiziții fiind facilitate de un împrumut.

Cele mai interesante piețe din țară, Bucureștiul și Clujul, sunt și ele dominate de plata cu banii jos. Din datele colectate de SVN România, în București cumpărătorii apelează mai mult la credite, decât cei din capitala Transilvaniei.

Dacă în Cluj, circa 57,6% din tranzacții sunt realizate cu plata din resurse proprii, în București doar 52,6% își permit să achite cu banii jos din propriul buzunar.

„Concomitent, piețele rezidențiale regionale de mari dimensiuni, București - Ilfov fiind cel mai bun exemplu, au un procent mai ridicat de ofertă care țintește segmentul mass market, unde ponderea tranzacțiilor cu credit ipotecar este mai mare. De aceea proporțiile cash-credit sunt și inversate între București și Ilfov”, ne-a explicat Cătălin Marin.

Și-a mai revenit cererea pentru credite

În ultimele luni, unele bănci au luat decizia de a reduce dobânzile de la sine putere, deși dobânzile cheie ale băncilor centrale, cele care influențează la nivel macro creditarea, nu au scăzut și probabil nu vor scădea prea curând.

„Cererea pentru credite ipotecare s-a înviorat vizibil în ultimele luni, principalul factor fiind dat de ofertele băncilor, care au lansat produse cu dobândă fixă de sub 6% pe an. Dobânzile de sub 6% pe an devin deja o normă standard, principalele bănci din sistemul local având astfel de produse în portofoliu chiar și în acest moment”, ne-a mai spus reprezentantul SVN România.

Potrivit lui, revigorarea cererii, care s-a văzut și în numărul de tranzacții, luna august fiind cea mai bună din 2023 la acest capitol, arată că există un procent semnificativ de potențiali cumpărători care au așteptat și așteaptă condiții mai bune, existând resurse acumulate pentru avansuri, care, nu de puține ori, depășesc minimul impus de normele BNR.

„Noi am înregistrat de asemenea în august cele mai bune rezultate din acest an și estimăm că în 2023 vom înregistra un rezultat final în creștere cu 20% față de anul anterior", a mai spus Cătălin Marin, managing partnerul SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Una peste alta, piața imobiliară din România nu traversează cea mai bună perioadă a sa din ultimii ani, încetinirea fiind evidentă, dar, subliniază unii jucători din piață, și baza de comparație, adică anii 2021 și 2022 au fost foarte generoși cu oamenii din imobiliare, o comparație mult mai relevantă fiind cu perioadele de dinainte de pandemie.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: