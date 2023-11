Arhitectul Victor Grosu lansează Hype Collections: un sistem unic pentru designul de interior rezidențial premium

Studioul de arhitectură și design interior rezidențial Hype Project, fondat de arhitectul Victor Grosu, lansează pe piață o nouă abordare pentru amenajările de interior premium: cinci colecții concepute să scurteze la jumătate timpul de implementare.

„Hype Collections”, o direcție la care arhitecții biroului au lucrat în ultimii doi ani, reprezintă cinci colecții pre-fabricate destinate beneficiarilor care își doresc o amenajare de interior premium, într-un timp redus, cu un cost prognozabil și un rezultat garantat.

Timpul reprezintă astăzi noul lux

Clienții premium își doresc amenajări unice, custom-made, iar timpul de execuție pentru un astfel de proiect este pe măsură, ceea ce creează frustrări și inconveniențe majore. Pentru un mobilier pe comandă fabricat în Italia, de exemplu, timpul de așteptare este de 3 până la 6 luni: stabilirea finisajelor și detaliilor, plasarea comenzii, fabricarea propriu-zisă, transportul, fiecare etapă durează.

„În perioada post pandemică, lucrurile s-au accelerat foarte mult, percepția noastră asupra lumii a fost zdruncinată, și adevăratul lux, cea mai prețioasă resursă, a devenit astăzi TIMPUL”, este de părere Victor Grosu, arhitect și designer de interior cu o experiență internațională de peste 20 de ani.

De-a lungul timpului, Victor Grosu a înțeles că un alt punct sensibil în procesul de amenajare este reprezentat de deciziile clienților. Deoarece există astăzi mii de producători pe piață, este copleșitor pentru beneficiari să își dea seama ce vor și să se decidă la o anumită soluție.



„Ne-a luat aproape doi ani să regândim tot ce înseamnă serviciu conex cu designul interior premium, astfel încât să răspundem celor două provocări: timpul și momentul-cheie al deciziei. Am gândit un sistem adaptat timpurilor de astăzi, prin care să putem garanta un rezultat premium, cu soluții de top, dar cu un timp de realizare înjumătățit: dacă amenajarea unui apartament premium durează, de obicei, un an și jumătate, noul nostru sistem scurtează procesul la 6-9 luni. Pentru o casă, procesul se scurtează de la trei ani la un an și jumătate. Investițiile într-un interior premium rămân similare: de la 1.500 euro/ metru pătrat dar, dată fiind inflația și majorările de prețuri constante din domeniu, putem vorbi de o economie pentru proiectul final”, completează Victor Grosu.

O nouă viziune pentru designul de interior de top

Hype Collections reprezintă cinci colecții de design interior, ce pot fi ajustate și personalizate în funcție de cerințele și gusturile proprietarilor. Pe lângă aspectul estetic și funcțional, vizează și simplificarea procesului de amenajare propriu-zis, prin elementele pre-fabricate și soluțiile de panelling (placări pentru pereți și tavane). Aceste soluții sunt ușor de aplicat peste finisajele existente, astfel încât chiar și un interior deja finisat (la alb) poate fi adus, cu ușurință, la un nou nivel.

„O altă frustrare în domeniul nostru este că rezultatul dorit nu mai corespunde cu ceea ce ai gândit: durează foarte mult, costă foarte mult, lucrurile se pierd în șantier. Cu noua abordare, mutăm o mare parte din procese în fabrică, avem elemente prefabricate care asigură rezultatele dorite și, astfel, evităm o mare parte din manoperă, mai ales lucrările umede (tencuieli, zugrăveli, vopsire), care întârziau procesul și periclitau rezultatul final”, specifică arhitectul Adrian Ianculescu, co-fondator Hype Project.

Arhitecții Hype Project au început deja să testeze noul sistem de lucru, iar rezultatele sunt extrem de pozitive, după cum precizează Victor Grosu:

„Testăm de câteva luni aceste colecții, atât în România cât și în SUA, unde suntem la al doilea client care a aprobat colecțiile. Am avut un client care după jumătate de oră de la prima întâlnire a ales colecția, a semnat contractul, în trei săptămâni i-am prezentat randările, le-a aprobat, deoarece era exact ce își dorea, am realizat apoi desenele tehnice, iar acum suntem deja la etapa lansării comenzilor.”

Hype Collections: 5 colecții cu personalități diferite

Pentru a crea cele cinci colecții, arhitecții au selectat și mixat soluții, texturi și palete cromatice de la brandurile italiene de top cu care lucrează deja de câțiva ani: Henge, Poliform, Baxter, Gessi, Antonio Lupi etc. Colecțiile de design interior Hype Project sunt gândite pentru a răspunde diferitelor nevoi și stiluri de viață ale beneficiarilor premium.

„Essence” se adresează iubitorilor de minimalism, este o colecție cu linii curate, simple.

La polul opus, „One of a Kind” este o colecție curajoasă, unică, în care fiecare piesă reprezintă un statement. „Legacy” este o propunere atemporală, cu linii feminine, în timp ce „Lavish” urmează o direcție masculină, cu tonuri închise, iar „Artful” mixează elemente de factură neoclasică.

Lansarea este însoțită de un album de prezentare (Hype Book), în tiraj limitat. Hype Project își propune să dezvolte în fiecare an o nouă colecție, pentru a răspunde noilor provocări și lansări din domeniu.

Hype House: case pre-fabricate premium

În paralel, arhitecții dezvoltă și o direcție de case prefabricate premium, în care pot fi aplicate, de la zero, colecțiile de interior.

„Din experiența noastră, se pierde foarte mult timp în construirea unei case. Să aduci zeci de echipe, să le pui împreună, generează foarte multe costuri dar și foarte multe momente în care lucrurile pot scăpa de sub control. Așa că, pornind de la gândirea aplicată colecțiilor, de timp scurtat și soluții premium garantate, vom lansa în curând Hype House”, specifică Victor Grosu.

Hype Project, fondat de arhitecții Victor Grosu și Adrian Ianculescu, este un studio de arhitectură și design interior rezidențial premium. Cu sediul în București, a semnat proiecte în întreaga lume: SUA, Monaco, Italia, Thailanda șamd.

Victor Grosu este creator de concepte HoReCa de succes, arhitect, designer de interior, antreprenor, vlogger și prezentator al emisiunii Casa Magazin – Digi TV. În cei peste 20 de ani de activitate, a finalizat 527 proiecte, cu o valoare totală a investițiilor în proiectele realizate de 600 milioane euro.

Sursa foto: hypeproject/ Victor Grosu

