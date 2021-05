Paul Ene, secretar de stat: Când vom ajunge să numărăm cazurile pe degete, ne vom relaxa total

HoReCa a fost din plin lovită de pandemie. Închiderile succesive și restricțiile au dus la concedieri și șomaj tehnic în industrie, dar reprezentanții domeniului speră să recupereze pierderile suferite odată ce numărul de cazuri noi din România începe să scadă. În plus, însuși premierul Florin Cîțu a anunțat că va urma o perioadă de relaxare de la 1 iunie în noile condiții epidemiologice din țară. În același context, secretarul de stat în Ministerul Economiei și Turismului, Paul Ene, a declarat că o relaxare totală va veni doar în momentul în care vom putea număra cazurile de coronavirus pe degete, ca în cazul Israelului.

”Ne dorim să revenim la normalitate în siguranță. Pentru aceasta, încă vom funcționa în umbra unor restricții. Când vom ajunge să numărăm cazurile pe degete, ne vom putea relaxa total”, a spus Paul Ene, secretar de stat în Ministerul Economiei, în cadrul unei conferințe organizată de HORA.

Încă de la începutul pandemiei, reprezentanții din domeniul HoReCa au pledat pentru scoaterea domeniului de sub factorul ratei de incidență, astfel încât restaurantele sau cafenelele să nu mai fie închise sau să funcționeze la capacitate limitată. Discuțiile cu autoritățile guvernamentale nu au avut vreun succes din acest punct de vedere, cu toate că cei din HoReCa au adus studii care dezvăluie faptul că restaurantele nu sunt o sursă de infectare.

În aceeași ordine de idei, restaurantele din întreaga Europă au fost închise, Spania, spre exemplu, deschizându-le la începutul săptămânii în curs, după o stare de urgență de mai bine de șase luni.

”Măsurile de relaxare vor fi direct proporționale cu rata de vaccinare și vor fi impuse fie la nivel regional, fie la nivel național, în funcție de cum vor evolua lucrurile. Însă nu va exista discriminare din punct de vedere al vaccinului, în sensul în care nu doar cei vaccinați vor avea acces în restaurante sau pe plajă. Ne gândim dacă oamenii vor trebui să prezinte un test rapid, efectuat în ultimele 24 de ore, un test PCR, efectuat în ultimele 48-72 de ore, sau o dovadă a infectării cu COVID în ultimele 60-90 de zile”, a mai spus Ene.

Totodată, acesta a lăudat eforturile industriei HoReCa de implicare în campania de vaccinare, aproximativ 80% dintre angajații domeniului fiind imunizați cu unul dintre cele patru seruri disponibile în România.

În plus, Ene a menționat că speră ca ajutoarele de stat pentru industrie să sosească până la începutul lunii iunie.

”Ne bazăm foarte mult pe vaccinare, deoarece doar așa am putea evita un val al patrulea al pandemiei, estimat de specialiști”, a mai spus Ene.

Când se vor redeschide piscinele

Pandemia a blocat inclusiv mersul la piscină, cu atât mai mult în cazul celor de la interior. În acest sens, sectorul balneoclimateric a avut cel mai mult de suferit.

Referitor la deschiderea piscinelor, Paul Ene nu a înaintat nicio dată certă, însă a precizat că există discuții în Guvern din acest punct de de vedere.

”Ne gândim ca accesul la piscină să se facă pe bază de adeverință de vaccinare sau prezentarea unui test COVID negativ. De asemenea, o altă condiție este raportarea numărului de persoane la suprafață, astfel încât să avem un control din acest punct de vedere”, a mai menționat secretarul de stat.

Acesta a confirmat, în schimb, faptul că de la 1 iunie, cu siguranță, nu vom fi condiționați să purtăm mască pe plajă sau în drumețiile montane. Dar se va pune accentul pe păstrarea distanțării sociale optime.

Măsuri din partea HoReCa: vara ne descurcăm, ce facem din toamnă

Reprezentanții din industria HoReCa nu pierd timpul în așteptarea unor răspunsuri din partea autorităților. Aceștia au pus deja la cale un Ghid de siguranță în restaurante, prin care încearcă să aducă toate unitățile din industrie în aceeași direcție.

În plus, industria se pregătește temeinic pentru sosirea toamnei, când ar putea apărea din nou restricții pe fondul unui val patru al pandemiei.

”Vara aceasta va arăta frumos pentru industrie, însorită, pe terasă. Însă problema este ce facem din toamnă. Noi pregătim scenarii pentru lunile de toamnă, însă sperăm să nu ne mai confruntăm cu restricții, deoarece credem că am învățat ceva din anul trecut”, a spus Daniel Mischie, președinte HORA.

Prețuri mai mari în restaurante, soluția de recuperare a banilor pierduți

Proprietarii afacerilor din HoReCa se zbat între oferte și creșteri de preț, cumva ascunse, pentru a recupera pierderile suferite și pentru a atrage și fideliza cât mai mulți clienți.

Restaurantele au recurs, inclusiv, la măsura acordării unor discounturi celor vaccinați, pe de o parte, pentru a-și menține clienții, iar pe de altă parte, pentru a susține campania de vaccinare.

”Funcționăm într-o economie de piață liberă. Fiecare operator este liber să își seteze singur prețurile, noi nu putem impune un anumit standard”, a precizat Mischie, întrebat dacă vom asista la o creștere a costurilor în restaurante, în următoarea perioadă.

Măsuri propuse de industrie

Reprezentanții industriei susțin că nu cer bani în plus de la Guvern, deoarece cunosc situația cu care se confruntă autoritățile române, însă speră ca nici acestea la rândul lor să nu mai ceară de la ei.

”Nu cerem nimic de la stat, în afară de ceea ce ni s-a promis. În plus, venim cu un ghid de bune practici în condiții pandemice, realizat în colaborare cu specialiști medicali din cadrul Medlife. Ghidul va ajuta atât autoritățile, cât și pe toți cei care dețin o afacere în HoReCa”, a continuat Mischie.

Totodată, acesta a prezentat și cele trei măsuri propuse Guvernului, care pot ajuta la salvarea industriei, după cum urmează:

măsura 2 : sunt înscriși deja 19.000 de participanți, dintre care 10.000 sunt contracte plătite. Alte 18.000 de contracte urmează să fie verificate până la finalul lunii mai.

: sunt înscriși deja 19.000 de participanți, dintre care 10.000 sunt contracte plătite. Alte 18.000 de contracte urmează să fie verificate până la finalul lunii mai. compensarea pentru 2020.

”Așteptăm perioada de închidere a bilanțurilor, urmată de o perioadă de depuneri și o alta de contestații. Estimăm că ajutorul va sosi în ultimul trimestru din acest an”, a explicat Mischie.

despăgubiri și compensații pentru 2021.

”Dacă tot nu putem primi nimic în plus, măcar să nu ni se mai ceară. Prin urmare, am propus măsura ZERO taxe pe salariul minim brut pentru angajații din HoReCa, în funcție de cum va arăta bugetul”, a mai spus acesta.

La inițiativa HoReCa, secretarul de stat Paul Ene a răspuns că există în cadrul Guvernului un asemenea proiect pilot, însă depinde de cum va evolua bugetul de stat. Proiectul în cauză nu stabilește domeniul, ci fiecare minister vine cu o propunere și va acceptată cea mai rentabilă, în cele din urmă.

Nu în ultimul rând, reprezentanții din HORA au precizat că se află în discuții și cu autoritățile locale (primăriile, mai exact) pentru extinderea afacerilor din industrie pe spațiul public, fără impactul birocratic, caracteristic românesc.

