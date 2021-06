Armand: Când va fi situația de alertă nu voi mai fi legată de mâini și de picioare și voi putea să contractez un alt operator

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat la Digi24 că existe două posibilități pentru rezolvarea problema munților de gunoi de pe străzile sectorului: prima fiind Consiliul Local Sectorului 1 să rezilieze contractul, lucru pe care Consiliul nu îl dorește, iar a doua posibilitate fiind constatarea situației de alertă de către prefectul Capitalei, Alin Stoica.

„Suntem într-o situație dificilă pe care am prevăzut-o. Într-adevăr compania care are o delegare de serviciu public are o obligație, obligația de a ridica gunoiul, care nu poate fi condiționată. Sunt două posibilități pentru a rezolva situația. Prima este Consiliul Local Sector 1 să fie cu mine și să rezilieze contractul, iar a doua este cea pe care o doresc acum deoarece Consiliul nu dorește momentan rezilierea contractului, ca prefectul Capitalei să constate că suntem într-o situație de pericol public”, a declarat Clotilde Armand.

Primarul Sectorului 1 spune că prefectul Capitalei este cel care poate să declare starea de alertă, iar „când va fi situația de alertă nu voi mai fi legată de mâini și de picioare și voi putea să contactez un alt operator. Deja am pregătit acest lucru”.

Sursa foto: Facebook

