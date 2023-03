Mai mulți deputați PNL vor depune în Parlamentul României două proiecte de lege care sprijină mamele care tocmai au născut, dar și cele care au copii mai mici de cinci ani.

Indemnizația pentru mame ar putea crește, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament

Primul proiect de lege, depus de PNL, PSD, UDMR și minorități ar putea să crească indemnizația pentru mamele care au născut. Proiect de Lege inițiat modifică alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.110/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Potrivit proiectului, cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât 60% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 12.000 lei, adică de 4 ori valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

„Dacă vorbim de indemnizaţia minimă de creştere a copilului, calculul acestei indemnizaţii se face prin înmulţirea unui coeficient de 2,5 cu indicatorul social de referinţă. (...) Proiectul nostru propune o modalitate de calcul care presupune aplicarea unui procent de 60% la salariul minim pe economie. Aşadar, dacă este să aplicăm la salariul minim de astăzi, de 3.000 de lei, indemnizaţia minimă ar ajunge la un cuantum de 1.800 de lei, în loc de aproximativ 1.500 de lei, cât este în prezent. Vorbim în această zonă de aproximativ 55.000 de beneficiari, care lună de lună încasează această indemnizaţie minimă", a explicat Alin Ignat, deputat PNL.

Mamele cu copii sub cinci ani ar putea să nu mai stea la coadă la supermarket

Al doilea proiect de lege prevede ca mamele cu copii sub cinci ani care ajung în centre comerciale și în magazine alimentare să aibă prioritate la cozile de la casierii. Deși casele de marcat cu prioritate pentru părinți există în anumite centre comerciale, proiectul de lege vizează o reglementare unitară a acestor și prevede și amenzi pentru nerespectarea prezenței acestor case speciale.

„Am vrut să vedem ce putem face să reglementăm această prioritate pentru femeile însărcinate și pentru cele cu copii sub cinci ani care se așează la o coadă. Am făcut o analiză comparativă, am văzut că în Franța, Portugalia, Spania există legi asemănătoare (...) Am ajuns la această formă finală a proiectului legislativ pe care o vom depune azi și care spune că o femeie însărcinată cu un copil sub cinci ani are prioritate. Bineînțeles, acolo unde nu există case prioritare pentru că acestea există deja la multe companii, dar din păcate sunt folosite și de celelalte persoane. Dar prin lege vom stabili practic și o contravenție (...) Unitățile comerciale vor fi obligate să ofere aceste spații”, a declarat Florin Alexe, deputat PNL.

Nerespectarea acestor prevederi ar urma să foe sancționate cu sume cuprinse între 200 şi 100.000 de lei.

