Mănânci și te simți ca în al nouălea cer. O companie franceză oferă, la propriu, experiențe culinare în stratosferă

Experiența culinară, pe lângă faptul că este, efectiv, la marginea stratosferei, adică la o înălțime de 25 de kilometri de suprafața terestră, are însă și o componentă calitativă greu de refuzat.

Astfel, preparatele pe care le vor gusta doritorii vor avea garanția celui mai înalt standard de calitate posibil în lumea restaurantelor, mai precis stelele Michelin.

Prețul unei astfel de exepriențe culinare însă, nu este unul tocmai redus. Astfel, pre-rezervările pentru o masă luată tocmai în stratosferă încep de la 10.000 de euro, transmite CNN.

