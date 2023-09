O țară cosmopolită, exotică și variată, ce se întinde pe două continente, Turcia reprezintă locul unde fără îndoială putem avea o vacanță de neuitat. Însă deseori obișnuim să mergem în călătorii în locurile în care ne-am simțit bine, fie pentru că ne dorim să avem din nou aceleași sentimente și trăiri, fie din comoditate sau, de ce nu, ambele variante. În vreme ce românii datu vară de vară turismul românesc pentru sejururi all-inclusive în Antalya, Belek, Bodrum sau Istanbul,Turcia rămâne o destinație turistică „all season”, cu o ofertă bogată de experiențe pentru vizitatori și în afara stațiunilor deja cunoscute.

Am mai fost în Istanbul și cu alte ocazii, timp în care am mai scris despre obiectivele turistice majore pe care le poți vizita. De această dată am avut o vizită în locuri mai puțin vizitate ale Turciei, dar care nu se lasă mai prejos în ceea ce privește oportunitățile de petrecere a timpului liber. Bitinia este o regiune bogată în lacuri, munți și văi, fiind mai puțin aflată pe radarul turiștilor care provin din alte țări.

Iznik, orașul care în trecut a fost capitala Turciei

Iznik este, poate, unul dintre cele mai importante orașe din regiunea Bitinia, care în trecut a fost capitala Constantinopolului. În trecut, denumirea sa era Niceea, aici fiind locul în care a avut loc primul sinod ecumenic convocat de părintele Constantin cel Mare, în anul 325 d.H, în ceea ce vedem azi ca fiind Hagia Sophia din acel oraș. Iznik ocupă un loc aparte în istoria Imperiilor Roman, Bizantin, Selgiucid și Otoman.

În Iznik am vizitat o Hagia Sophia, alta decât cea pe care am vizitat-o în Istanbul. Hagia Sophia, care s-ar traduce liber „Sfânta Sofia”, mai înseamnă, totodată și „Sfânta înțelepciune”. Important de știut este că în total, în Turcia există trei astfel de monumente cu acest nume: una în Istanbul, una în Iznik și încă una în Trabzon, un oraș din nord-estul țării, cu deschidere la Marea Neagră.

Hagia Sophia din Iznik a fost construită în anul 325, în perioada bizantină și a funcționat ca biserică, un cuvânt care nu denumea o clădire în sine, ci mai curând o comunitate. După cucerirea otomană, aceasta a fost transformată în moschee pentru ca mai apoi, în 1935 să fie transformată în muzeu, sub regimul lui Mustafa Kemal Atatürk. Din 2011 a devenit din nou un loc de rugăciunea pentru musulmani. Mai mult sau mai puțin, acest lung șir de schimbări au făcut parte din destinul tuturor monumentele care azi poartă numele Hagia Sophia.

Tot în Iznik am vizitat și Bursa İznik Museum, redeschis în 2020, după opt ani în care s-au efectuat lucrări de restaurare. Muzeul Lucrărilor Islamice Turce, după cum a fost redenumit în urmă cu trei ani, a fost inițial construit având la bază imaretul, adică bucătăriile publice fondate în întregul Imperiu Otoman din secolele al XIV-lea până în secolele al XIX-lea (realizate de sultanul Murad I, în perioada otomană, în numele mamei sale Nilüfer Hatun în 1388).

Imaretul constituie unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură otomană din secolul al XIV-lea. În grădina Muzeului İznik, sunt expuse rămășițele arheologice și artefacte descoperite din İznik și împrejurimile sale, inclusiv sarcofage, stele, reliefuri, borcane de mâncare și pietre funerare islamice datând din perioada romană, bizantină și otomană.

Muzeul prezintă, de asemenea, descoperiri găsite din Movila Ilıpınar de lângă districtul Orhangazi, unde au fost puse bazele Bursei (un alt mare oraș din Bitinia), precum și artefacte, bijuterii și monede din epocile preistorice, elenistică, romană și bizantină. În secțiunile laterale ale muzeului sunt expuse materiale ceramice din secolele XI-XIV. Totodată, aici se regăsesc și diverse artefacte descoperite în timpul săpăturilor arheologice din İznik și din jurul său.

Că tot veni vorba de ceramică, Iznik este locul perfect de unde poți cumpăra ceramică la prețuri extrem de accesibile, cu prețuri care pornesc de la 100 de lire turcești (echivalentul a aproximativ 21 de lei la momentul scrierii acestui articol) și care merg până la 2.000 de lire turcești (adică aproape 350 de lei). Bani să ai, vorba aceea și să fie și cash pentru că nu în toate locuri poți plăti cu cardul din păcate.

Cum ajungi în Iznik

Vestea bună este că la Iznik poți ajunge foarte ușor din Istanbul, cu un autocar sau cu o mașină închiriată cu care vei face cam 2 ore. Autocarul (Flixbus) se poate lua din stația de metrou Kadikoy (care leagă partea europeană a Istanbulului de cea asiatică) și care costă între 72 și 95 de lei. Există și bilete mai ieftine, tot de la Flixbus, însă vei face 3 ore sau 3 ore și jumătate.

Muzeul din Izmit, o istorie salvată de cel mai devastator cutremur din Turcia

Pe lista mea de vizitat s-a aflat și Muzeul de Arheologie și Etnografie din Kocaeli (sau Muzeul din Izmit), o provincie a Turciei și una dintre cele trei care nu au același nume oficial ca İzmit, capitala sa. Am găsit aici statuia lui Hercule fără cap, precum și alte câteva exponate incomplete din cauza cutremurului devastator din 1999 care a avut loc chiar în Izmit. Cutremurul cu magnitudinea de 7,4, pe scara Richter a fost o catastrofă la acea vreme, resimțindu-se până la București (deși, evident, într-o proporție mult mai mică). Seismul a durat 40 de secunde și a măturat clădirile din acea regiune, cele mai multe dintre ele fiind construite fără respectarea regulilor de securitate. La scurt timp a avut loc și un tsunami în Marea Marmara (practic vecinul vestic al provinciei Izmit), care a distrus bazele navale din golful Izmit.

Bolu, orașul dintre Istanbul și Ankara

Am ajuns în Bolu într-o zi toridă, care, spre deosebire de zilele pe care le-am avut la dispoziție să vizitez celelalte orașe din Bitinia a fost una în care soarele nu ne-a slăbit deloc din priviri. Sau ne-a „slăbit”, dacă vrei și asta pentru că am transpirat foarte mult de la căldură. Cu capul în soare, dar cu o minte care visa la răcoarea unei adieri de vânt de toamnă, privirea mi s-a ațintit asupra unui domn așezat pe scări. Bărbatul își punea tacticos șosetele de un alb imaculat care merg la fix cu cămașa albă care îți lua ochii. Lângă el se află Moscheea Beyazıt sau Moscheea lui Baiazid, unul dintre obiectivele turistice ale orașului pe care le vezi de la depărtare, printre mormanele de eșarfe colorate din magazinele stradale.

Aproape de moschee se află și unul dintre cele mai reușite murale pe care probabil le-am văzut până acum, ce îl ilustrează pe Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul și primul președinte al Republicii Turcia, supranumit „părintele Turciei laice”, care a ancorat țara în valorile și tradițiile occidentale (chiar dacă ulterior a ajuns o sursă de inspirație pentru unii dintre cei mai mari lideri totalitariști ai secolului, conform historia.ro). Din iniţiativa preşedintelui Mustafa Kemal Atatürk a fost aplicat un amplu program de reforme vizând modernizarea vieţii economice, sociale şi politice, precum separarea statului de religie. Mai mult, el a introdus sistemul juridic vest-european, dar și adoptarea alfabetului latin, egalitatea în drepturi a femeilor și a pus bazele unei industrii naționale.

Alături de Atatürk, pe peretele pictat se află İsmet İnönü, succesorul său, despre care se spune că a venit în mod firesc la conducere și a continuat politicile pro-occidentale.

Municipalitatea Bolu a pictat portretele celor doi președinți pe peretele gol de pe strada İzzet Baysal din districtul Akpınar. Faptul că pictura murală a fost realizată chiar vizavi de Președinția Provincială a Partidului AK Bolu a atras atenția și a stârnit numeroase controverse. Deși alegerile din Turcia s-au încheiat încă de la finalul lunii mai, poza cu actualul președinte conservator Recep Tayyip Erdogan încă domnește peste drum de figurile celor doi lideri la ale căror ideologii lumea tinde și azi. În fotografia de mai jos se vede exact ce vreau să transmit.

Atât în Iznik, cât și în Bolu am regăsit o liniște cu care în Istanbul, de pildă nu ai să poți să te întâlnești niciodată. Timpul parcă avea mai multă răbdare aici, printre piețele cu rafturi pline de fructe proaspete, legume, brânzeturi și măsline multicolore care îți lăsau gura apă doar privindu-le. Partea asta de Turcia este, cu siguranță, un amestec de nou și vechi, de modern și conservator, dar mai presus de toate, un loc cu o gastronomie fantastică.

Incursiuni în lumea ciocolatei din Bolu. Celebrul brand Bolçi ajunge în 43 de țări

Despre Turcia știm că este raiul condimentelor pentru că aici găsești tot soiul de produse alimentare care dau o notă aparte mâncărurilor tale. Puțini știu, însă, că în Bolu s-a născut și unul dintre cele mai populare branduri de ciocolată și anume Bolçi, care a luat naștere în 1998.

Astăzi, Bolçi ocupă un loc fruntaș pe segmentul produselor de ciocolată, cu peste 1000 de tipuri diferite de produse. Am intrat în magazinul din Bolu, care mi-a fost prezentat ca fiind „fabrica de ciocolată”. Abia când am intrat am înțeles și de ce pentru că am dat peste nenumărate sortimente, pentru absolut toate gusturile de la migdale, caju, nucă întreagă, caramel, portocale, capsuni, zmeură, dar și până la ciocolată amară, dar și ciocolată albă cu baclava.

Bolçi, care a început inițial producția de ciocolată într-o încăpere de doar 16 metri pătrați, în 1998, este astăzi un brand care produce lunar 250 de tone de ciocolată în fabrica sa de ultimă generație. De pe porțile fabricii, ciocolata pleacă ulterior în 43 de țări.

Impresii la cald despre Bitinia

Bitinia este o regiune despre care vă spuneam încă de la început că nu a fost afectată de turismul de masă, motiv pentru care nu a fost chiar facile conversațiile cu oamenii locului. „Teşekkürler” înseamnă „mulțumesc” în limba turcă și a fost o adresare care mi-a fost extrem de utilă și care la finalul conversațiilor a smuls acele zâmbete mult așteptate de la localnici. Tot la acest capitol, mi-ar fi plăcut poate să văd mai multe indicatoare rutiere și turistice inscripționate în limba engleză pentru ca turiști să se poată orienta mai ușor în orașe. Cu toate acestea, primirea turiștilor este ireproșabilă și a șters cu buretele lipsa unui dialog într-o limbă de circulație internațională, semn că (și e bine de știut de altfel) că turcii pun mare preț pe turism nu doar în regiunile arhicunoscute și bătătorite de turiști, ci peste tot în țară.

Cum am spus și mai sus, musai să lire turcești scoase cu tine pentru că nu peste tot poți plăti cu cardul (mai multe despre metodele de plată din Turcia poți regăsi și în acest articol). Și pentru că veni vorba de bani (din nou), ai să întâlnești la tot pasul tot soiul de magazine, cu îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru casă, dar și dulciuri și mâncare. Nu te aventura să-ți iei haine care vezi că sunt inscripționate cu branduri cunoscute și populare precum Nike sau Puma pentru că multe dintre ele nu sunt originale. Asta, desigur, este o regulă generală pe care ți-o spune orice ghid turistic, în orice oraș din Turcia alegi să-ți faci vacanța. De asemenea, nu e recomandat să cazi nici în plasa vânzătorilor de pe stradă care te abordează pentru că nu toate persoanele care fac asta pot fi de încredere sau nu toate comercializează produse care să nu fie contrafăcute. Alege să îți iei produse doar din magazine autorizate, din bazar sau din locuri în care vei primi un bon fiscal. În final, desigur, nu uita să te tocmești pentru produsele pe care le cumperi.

