Unul dintre cele mai ambițioase pachete turistice lansate vreodată - o călătorie de 3 ani pe mări și oceane, la bordul unei nave gigantice - s-a dovedit a fi o uriașă dezamăgire.

Life at Sea propunea o croazieră de 3 ani pe mările și oceanele lumii, în care aveai posibilitatea să lucrezi, dar mai ales să vizitezi aproape 400 de destinații, inclusiv 13 ”minuni ale lumii”. Călătoria urma să înceapă la Istanbul pe 1 noiembrie 2023, să continue în America de Sud, Caraibe, America de Nord, Asia, Australia, Africa, iar la 1 noiembrie 2026 să ajungă la final, tot în Istanbul. Erau programate 382 de opriri, unele de câteva zile, pentru ca pasagerii să poată vizita obiective faimoase de pe tot globul. Cel mai ieftin loc într-o cabină interioară (fără vedere la mare) începea de la 38.500 de dolari pe an. La cele mai bune cabine, dotate cu balcon, prețul ajungea și la aproape 100.000 de dolari pe an.

Doar că, scrie CNN, croaziera a fost anulată, după ce data și locul plecării au fost schimbate, din 1 noiembrie, Istanbul, transformându-se în 30 noiembrie, Amsterdam. Unii dintre pasageri se află încă în metropola turcească, unde au vrut să ajungă din timp pentru această oportunitate unică în viață, în vreme ce alții spun că și-au închiriat sau chiar vândut locuințele pentru a-și permite călătoria în jurul lumii. Cu toții așteaptă acum să li se returneze banii – ceea ce compania a promis că va face începând din decembrie, în tranșe. Life at Sea susține că le va plăti și cazarea celor blocați în Istanbul și zborurile înapoi spre casă, doar că unii dintre ei nu mai au case.

Cum s-a ajuns aici? Pur și simplu deținătorul Life at Sea, compania turcească Miray Cruises, nu și-a putut permite gigantica navă absolut indispensabilă călătoriei în jurul lumii cu peste 1.000 de pasageri la bord. Ar fi fost nevoie de circa 50 de milioane de dolari pentru a cumpăra un vas de croazieră suficient de mare pentru o asemenea călătorie - bani pe care firma spera să-i obțină de la investitori, dar nu a reușit. Proprietarul Miray dă vina pe instabilitatea din Orientul Mijlociu pentru acest eșec.

Kendra Holmes, fostul CEO al Life at Sea, spune însă că ideea rămâne în picioare și că va încerca să o reia la o altă companie turistică, HLC Cruises. Aceasta plănuiește demararea noii croaziere de 3 ani la 1 octombrie 2024.

