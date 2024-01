Campania Ieftinuarie 2024 derulată de Vola.ro vine cu cele mai mici preţuri din an la biletele de avion, zborurile spre Italia, Belgia, Franţa şi Germania începând de la 27 de euro, potrivit unui comunicat al platformei.

Astfel, în Ieftinuarie, cele mai ieftine destinaţii cu plecare din România sunt oraşele europene, alese frecvent de români pentru vacanţe şi călătorii de afaceri, cât şi pentru ocazionalele vizite ale prietenilor şi ale rudelor. Printre zborurile cu cele mai accesibile tarife se numără: Timişoara - Milano şi Bucureşti - Bruxelles, cu bilete de la 27 de euro, Cluj-Napoca - Viena, Bucureşti - Veneţia, Bucureşti - Bologna, cu bilete de la 28 de euro, Timişoara - Frankfurt şi Cluj-Napoca - Londra, cu bilete de la 29 de euro.

De asemenea, în cadrul campaniei, Vola pune în joc premii de peste 85.000 de euro care constau în vouchere între 10 şi 100 de euro oferite fiecărui al 5-lea client de pe platformă.

"Ieftinuarie este deja considerat Black Friday-ul călătoriilor cu avionul, fiind cea mai ieftină lună pentru a achiziţiona bilete pentru întregul an, inclusiv pentru sezonul estival, când, de regulă, tarifele cresc considerabil. Agenţia de turism online Vola.ro derulează pentru al şaselea an campania Ieftinuarie, cea mai aşteptată perioadă pentru clienţii Vola, campania care le aduce acestora cele mai mici preţuri din an la biletele de avion. Altfel spus, dacă aveţi planuri de călătorie, puteţi face încă de pe-acum şi o substanţială economie de buget, rezervând zboruri la tarife accesibile pentru întregul an. Mai mult decât atât, Vola.ro anunţă în premieră o surpriză pentru cei care achiziţionează bilete de avion de Ieftinuarie: fiecare al cincilea client e câştigător. Vola pune în joc premii de peste 85.000 de euro care constau în vouchere între 10 şi 100 de euro, ce pot fi utilizate la cumpărarea unor bilete de avion sau servicii pe platformă. De asemenea, există şi o loterie la final de campanie, iar marele premiu este de 5.000 de euro", se spune în comunicat.

Vola.ro pune în joc şi numeroase oferte sub 50 de euro: Cluj-Napoca - Berlin, Bucureşti - Roma, Bucureşti - Salonic, de la 31 de euro, Bucureşti - Nisa, de la 32 de euro, Bucureşti - Malta, de la 34 de euro, Bucureşti - Napoli şi Bucureşti - Atena, de la 37 de euro, Bucureşti - Catania, de la 40 de euro.

Pentru cele mai scumpe destinaţii europene, preţurile de Ieftinuarie sunt sub 100 de euro: Timişoara - Barcelona şi Bucureşti - Madrid, de la 58 de euro, Cluj-Napoca - Lisabona, de la 68 de euro, Bucureşti - Sevilla, de la 77 de euro, Bucureşti - Antalya, de la 91 de euro.

Mai mult decât atât, sunt şi câteva destinaţii mai puţin populare în rândul turiştilor, dar spre care există zboruri la preţuri accesibile de Ieftinuarie, astfel că pot fi o idee bună pentru cei care doresc să exploreze locuri noi: Bucureşti - Tirana, zboruri de la 27 de euro, Cluj-Napoca - Basel, zboruri de la 32 de euro, Bucureşti - Lyon, zboruri de la 34 de euro, Bucureşti - Oslo, zboruri de la 41 de euro, Cluj-Napoca - Alicante, zboruri de la 64 de euro, Bucureşti - Sevilla, zboruri de la 77 de euro.

"Preţurile pentru biletele achiziţionate de Ieftinuarie sunt, în medie, cu până la 60% mai ieftine decât preţurile medii ale biletelor în restul anului", precizează Vola.

În plus, cu Vola, călătoriile sunt mult mai sigure datorită produselor Flex, care permite anularea sau reprogramarea în mod voluntar a călătoriei cu 24 de ore înainte de plecare cu garanţia de a primi 90% din contravaloarea rezervării sau reprogramarea zborului în limita valorii iniţiale a biletului, şi Trip Protect, care asigură continuarea călătoriei prin găsirea unor alternative rapide de zbor la destinaţie, în cazul în care zborul pasagerului este anulat sau întârziat prea mult. Ambele servicii pot fi adăugate înainte de finalizarea rezervării.

Vola a avut, încă de la înfiinţare, o dinamică explozivă, atât ca cifră de afaceri, cât şi ca număr de angajaţi şi clienţi. Vola.ro deserveşte persoane fizice sau companii, oferind servicii complete de turism: bilete de avion, hoteluri, asigurări medicale de călătorie şi servicii de rent-a-car.

În ultimii ani, strategia Vola.ro s-a îndreptat spre dezvoltarea unor servicii de călătorie unice, de tip fintech, menite să protejeze clienţii de incertitudinea din jurul călătoriilor. Fast Refund, trip Protect, Flex sunt produsele care permit recuperarea banilor în diferite situaţii.

Sursa foto: Shutterstock

