Cifre, site-uri, web-design

Cel mai căutat, ofertat și vânat serviciu oferit de agențiile de digital în ultimele două decenii este cel de web design. De la freelanceri la corporații internaționale, de la agenții specializate în soluții custom până la cei ultra-specializați în platforme open source, experiențele clienților sunt foarte variate. De aceea, am ales să prezentăm câteva cifre de piață și o scurtă analiză a serviciului de web design în România.

Site-urile din România și cum servesc ele afacerile românilor

Estimarea furnizată de ICI, într-un articol apărut pe hotnews.ro, este că, la nivelul anului 2018, în România erau rezervate 900.000 de domenii.ro, din care 400.000 erau active. Dintre cele active, o parte semnificativă este reprezentată de site-uri de prezentare ale diverselor companii mai mici sau mari din România.

Identificăm următoarele categorii de site-uri: site-uri de divertisment – care generează venituri din reclama afișată, site-uri de știri – venituri generate din reclamă, bloguri – venituri generate din publicitate și publicarea de articole menite să contribuie la optimizare seo, site-uri de prezentare a afacerilor – generează venituri în urma cererilor de ofertă primite de companii, site-uri de comerț online – generează venituri în urma vânzărilor directe de produse și servicii, site-uri HORECA – generează venituri prin rezervări, achiziții directe de servicii de transport sau cazare și livrare la domiciliu, site-uri de promovare a evenimentelor – generează venituri din vânzarea de bilete la spectacole, evenimente sportive, festivaluri, site-uri pentru activări speciale – landing page-uri create pe domenii independente sau în cadrul unui site deja existent, cu scopul de a promova o campanie punctuală sau de a colecta date despre cei interesați de subiectul activării.

Comerțul online din România, anul 2020 și cum a influențat pandemia cifrele.

Sintetizând anul 2020 din perspectiva comerțului online într-o singură frază, aceasta ar putea fi: în contextul pandemic am înregistrat cea mai mare creștere a afacerilor de comerț online, locurile fruntașe fiind ocupate de site-urile cu vânzare de produse farma, suplimente alimentare și livrare de alimente, marii pierzători ai lui 2020 fiind site-urile HORECA.

E-commerce în România a însemnat, în 2020, o cifră totală de afaceri de 5,6 miliarde de euro. Cu 30% mai mare decât în 2019. Cifra nu include plata utilităților, rezervări de orice fel, bilete de avion sau produse digitale. La nivelul anului 2020, în România afacerile din comerț au reprezentat 215.000 de firme cu 845.000 de angajați și o cifră totală de afaceri de aproximativ 123 de miliarde de euro. Astfel, comerțul online, (deși ajutat considerabil de pandemie) a reprezentat 4,55% din totalul afacerilor din comerț. Așadar, putem afirma că România este încă un blue ocean pentru dezvoltarea comerțului online. Conform statisticii Eurostat, suntem penultimii din Europa în clasamentul utilizatorilor de internet și al celor care pe parcursul a 12 luni au făcut cel puțin o comandă pe un site de comerț online.

Sursa grafic: GPeC

Serviciile de web design în România

De mai bine de 20 de ani, în România, se specializează freelanceri, companii mai mari sau mai mici și au deschis sucursale corporații care oferă serviciul de realizare site-uri. Acestea sunt extrem de variate, de la nivelul de ofertare până la soluția tehnică propusă. Principiul pe care l-am identificat noi este cel al echilibrului între nevoia clientului și soluția propusă. Nevoia de servicii web design este generalizată - orice afacere are nevoie de un site. Existența acestuia în planul de afaceri este cu siguranță pe lista must have și nu pe nice to have.

Ce tipuri de site-uri există și care este cel mai potrivit pentru afacerea mea? Răspunsul la această întrebare este mai degrabă în zona de business analyze decât în cea de execuție, asta pentru că nu există site-uri mai bune sau mai rele, există doar site-uri potrivite sau nepotrivite unui anumit tip de afacere.

Care este prețul corect al unui site? Este tot o decizie de business. În funcție de nevoia la care răspunde, de perioada de amortizare a investiției, de ROI-ul pe care îl generează, aflăm care este site-ul potrivit din punct de vedere al soluției tehnice alese și astfel i se poate determina prețul.

Piața de web design se maturizează și atât clienții cât și prestatorii aleg să planifice, să structureze, să analizeze și să previzioneze acest serviciu încă din faza de ofertare/contractare. Site-ul, la fel ca sediul, ca echipa sau capitalul, reprezintă una dintre resursele elementare ale unei afaceri. Astfel, observăm cum piața evoluează și cum serviciul de web design nu mai înseamnă... cineva care ne face un site, ci devenim cu toții o echipă care dezvoltă un proiect. Proiectul are în componență elemente de identitate de brand, design grafic, strategie, creare de conținut, integrare cu soluțiile de marketing și analiză și dezvoltare și mentenanța tehnică, specifică programatorilor web.

Ce se întâmplă într-o singură secundă pe Internet

În 2021 media mondială de căutări pe Google este de 92363 de cuvinte cheie

1075 de poze sunt urcate pe Instagram

Sunt scrise 9493 de tweet-uri

Sunt trimise 3.030.529 de e-mail-uri

Pe YouTube sunt 89.830 de vizionări

Traficul de internet, în 2021, generează 119.054 GB de date

În România cele mai vizitate site-uri sunt Google, Yahoo, Facebook și Youtube, iar dintre site-urile autohtone, cel mai vizitat este eMag și Digi24. Fenomenul eMag, cea mai mare afacere de comerț online din România, generează trafic atât de cumpărători, cât și de comunitate, dar și trafic informal. Datorită vizibilității și a încrederii câștigate în rândul utilizatorilor, eMag a devenit și un foarte util site de informare legată de produse și branduri.

Sursa foto principală Shutterstock

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

