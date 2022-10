IT-iști în fashion: About You vrea să angajeze mai mulți programatori în România

About You, compania de fashion, angajează specialiști IT pentru TECH Hub-ul (centrul de dezvoltare software) deschis în primăvara acestui an la Cluj. About You își propune să devină unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul software/IT. În România, compania este în căutarea unui număr mare de programatori Backend, Frontend, Fullstack, cu experiență în tehnologii precum: PHP, Golang, NodeJS, React, VueJS sau Dart/Flutter.

About You a a deschis un centru de dezvoltare software la Cluj, unde își dorește să recruteze mai mulți programatori. Angajații vor trebui să contribuie la dezvoltarea uneia dintre cele mai mari platforme de e-commerce cu o infrastructură bazată pe Cloud alături de SCAYLE Commerce Technology. Mai mult, echipele din România vor lucra cot la cot cu programatorii din Germania și restul țărilor unde compania are TECH-Hub-uri.



Centrul de dezvoltare software de la Cluj este situat în clădirea Central Business Plaza de pe strada Ploiești 9. Este gândit și adaptat după modelul hibrid de lucru.



„Anul acesta ne-am propus să creștem și să investim puternic în divizia tech, care este și nucleul companiei noastre. Împreună cu SCAYLE, companie de software B2B, care asigură toată infrastructura de e-commerce necesară atât pentru noi cât și pentru brandurile și retailerii About You, avem toate șansele să reușim acest lucru. Primul pas a fost să deschidem birouri dincolo de granițele germane, momentan suntem prezenți pe piața din Croația și România, unde vrem să ne extindem echipa. În România, suntem în căutare de specialiști software care vor contribui direct la experiența de cumpărare a clienților About You din întreaga lume. ”, a declarat Iulia Ioana Druță, local HUB Manager About You.



Chiar dacă TECH Hub-ul din România are sediul la Cluj, membrii echipelor își vor putea desfășura activitatea de oriunde, indiferent de orașul sau țara în care se află, precizează reprezentanții companiei.

Sursa foto: About you

