La aproape un an și jumătate de la debutul pandemiei, motivația de a munci a românilor s-a schimbat fundamental, arată studiul „Barometrul Up4Work”, desfășurat de Up România în iunie 2021. Astfel, în topul celor mai importante caracteristici pentru un loc de muncă bun, conform angajaților români, se regăsesc: siguranța la job (75%), echilibrul muncă - timp liber (67%) și munca relevantă, cu sens (52%). Salariul sau beneficiile extrasalariale sunt importante pentru mai mult de 40% dintre români.

În contextul pandemic, un loc de muncă unde să poți lucra în siguranță a devenit o valoare fundamentală pentru angajații români, care pun din ce în ce mai mult accent pe echilibrul muncă-timp liber. Practic, românii nu mai sunt dispuși să accepte stresul precum în trecut și caută un serviciu care să le ofere inclusiv satisfacții non-materiale. Prin urmare, companiile care vor să atingă același nivel de productivitate ca până în pandemie trebuie să pună nevoile angajaților pe primul loc, să îi asculte și să le mențină gradul de motivație la un nivel cât mai ridicat.

Noile tendințe de pe piața muncii au fost generate și de intrarea tinerilor din Generația Z pe piața muncii. Aceștia caută și altceva pe lângă beneficiile oferite în mod standard pe piața din România. Tinerii de astăzi sunt obișnuiți să-și personalizeze fiecare parte a vieții – de la activitățile de timp liber până la cariera profesională. Prin urmare, își doresc beneficii în funcție de interesele lor personale, de exemplu, să călătorească, sau de obiectivele profesionale, să aibă acces la cursuri specifice de dezvoltare.

De la aceste date, Up România, compania care oferă instrumente de motivare și soluții pentru performanța business-ului companiilor, a dezvoltat platforma Up MultiBeneficii, prin care angajatorii pot oferi angajaților beneficii extrasalariale flexibile, bazate pe nevoile lor.

Avantajele beneficiilor flexibile

Libertate în decizie. Angajații români își doresc libertate de alegere în privința tipului de beneficii extrasalariale acordate de angajator, iar pandemia a contribuit la accelerarea acestei nevoi, întrucât obiceiurile de cumpărare și preferințele de consum au suferit schimbări importante. Atunci când aleg soluția de a oferi beneficii extrasalariale flexibile, companiile lasă angajaților posibilitatea de a decide cum își utilizează fondurile puse la dispoziție lunar sau anual.

Beneficii potrivite nevoilor angajaților. Compania definește lista de beneficii flexibile pe care o pune la dispoziția salariaților, întocmește lista angajaților cărora le acordă, precum și bugetul acordat acestora. În funcție de limita de buget, salariatul poate să-și aleagă unul sau mai multe beneficii.

Administrare ușoară. Pentru companii, utilizarea unei platforme de beneficii extrasalariale flexibile înseamnă o administrare mult mai ușoară a alocării fondurilor, a rapoartelor financiare și a facturilor. În plus, departamentul de HR va avea o logistică simplificată a acordării beneficiilor și acces facil la raportul lunar sau anual pentru fiecare angajat.

Schimbarea beneficiilor poate avea loc în funcție de tipul lor. Unele necesită alocare pe perioade de 3, 6 luni sau un an, iar altele pot fi schimbate de la o lună la alta. Sumele acordate în cazul beneficiilor cu recurență lunară pot fi acumulate timp de mai multe luni. Astfel, angajatul își va putea alege beneficii de valoare mai mare, cum ar fi bugetul necesar unei vacanțe.

Angajați motivați și performanți. Numeroase studii de-a lungul anilor au arătat că angajații motivați vor menține un nivel ridicat de inovare, producând, în același timp, o muncă de calitate superioară, la un nivel mai ridicat de eficiență. Beneficiile extrasalariale flexibile îi pot convinge pe angajați că sunt ascultați, iar nevoile lor personale și profesionale sunt luate în considerare.

Prin platforma Up MultiBeneficii, Up România oferă tuturor companiilor interesate soluții eficiente pentru a oferi angajaților beneficii extrasalariale potrivite interesului, etapelor de viață în care se află, priorităților și gusturilor acestora. Recent, au fost încheiate noi parteneriate cu furnizori din sectoarele de cultură, sport sau turism, precum Booking.com, librăria Nemira, Teatrul Radu Stanca din Sibiu sau New Sport Solutions.