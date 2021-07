Gustul tradiționalelor chiftele românești și-a găsit locul în micul restaurant de la colț de stradă, unde, înainte de pandemie, Dumitrache și-a deschis prima și singura sa afacere, investind circa 30.000 de euro, în primă fază. Dumitrache a mărturisit că ideea a venit în urma unei vacanțe în Italia, în septembrie 2018, unde a mâncat niște ”chiftele foarte bune”.

Dumitrache a adăugat că timp de patru-cinci luni a căutat spațiul necesar ideii sale, dar și posibilităților financiare.

”Mi-a fost foarte greu la început. M-au ajutat mult părinții, însă tot am pornit cu datorii, pe care am reușit să le acopăr abia la începutul acestui an”, povestește fondatoarea, precizând că totul a pornit din dorința sa de a aduce mai multă recunoaștere chiftelelor.

Mi-am dorit un colț de stradă, unde să se adune oameni gălăgioși, să mănânce ceva bun și repede, în picioare. Ala Dumitrache, fondator Balls

Iar pentru aceasta, fondatoarea menționează că cele trei ingrediente definitorii sunt cimbrul, conopida prăjită și nutella arancini.

„Nu avem chiftele chele, așa cum le numesc eu. Toate vin alături de anumite sosuri și e dificil să alegi un preparat de la noi doar gândindu-ne că este din porc sau vită. Toate produsele noastre merită încercate”, mai spune Dumitrache.

În aceeași ordine de idei, fondatoarea recunoaște că dacă ar fi să aleagă un preparat pe care să îl mănânce toată viața, s-ar opri la sandvișul Americano, o adaptare a meatball sub-ului american, care apare în mai multe seriale cu aceeași origine.

Balls, de la un restaurant la colț de stradă la o afacere exclusiv în online

Pandemia a însemnat o lovitură destul de puternică pentru antreprenoarea aflată la început de drum, însă aceasta afirmă că deși a fost ”sinistru în primele luni, lucrurile s-au mobilizat în bine foarte rapid”.

Cât despre importanța Tazz by eMAG în perioada de lockdown, Dumitrache susține că a fost elementul ”salvator”.

”Știam cumva, încă de la început, că business-ul meu va fi mai mult despre livrare, pornind încă de la faptul că sunt într-o zonă bună a Bucureștiului. În plus, spațiul pentru clienți este foarte mic, iar pentru supraviețuire (scopul inițial al business-ului) am fost nevoită să fac anumite volume din livrare. Iar fără Tazz by eMAG am fi închis demult, mai ales în timpul pandemiei”, declară Dumitrache.

În plus, antreprenoarea recunoaște că se concentrează mai mult pe zona de livrare și chiar întrevede ca afacerea sa să devină una exclusiv online, cu atât mai mult cu cât reprezintă aproximativ 75% din încasări.

Livrarea a fost ceea ce a salvat business-ul. În prezent, 75% din încasări provine din ramura de online. Ala Dumitrache, fondator Balls

Balls este prezent într-o singură locație în București, fiind ”ajutat„ de o bucătărie de producție, unde lucrează o bucătăreasă cu experiență de aproximativ 15 ani la cantina Aeroportului. Tot acolo, lucrează și cel mai vechi angajat al restaurantului (un an și jumătate), care se ocupă de partea de dulciuri.

”Acum suntem 13 angajați, nu intenționez să mai fac angajări. Încerc să mențin un echilibru în ceea ce am în prezent, pentru a putea face corect o următoare mutare”, a mai spus Dumitrache.

Antreprenoarea recunoaște că visează la o echipă unită, și nu la angajări pe termen scurt și mediu.

”Am fantezia de a crea o echipă, de a munci împreună, nu până la adânci bătrâneți, dar până când simt ei că trebuie să treacă la un nivel următor, oportunitate pe care sper ca eu să le-o ofer....însă lucrul cu oamenii mi se pare unul dintre cele mai dificile aspecte”, a comentat aceasta.

Balls, un bistrou recunoscut la nivel internațional

Deși i-a fost foarte greu la început și abia în ianuarie 2020, Balls și-a achitat datoriile, Ala Dumitrache se gândește la anumite forme de extindere, care vizează, în principal, aria de livrare.

”Nu mă gândesc la un număr de restaurante, vreau ca Balls să devină un brand internațional. Îmi doresc ca această marcă românească să aibă sonor și peste granițe”, a declarat fondatoarea.

Cât despre sosurile care i-ar putea aduce recunoașterea de peste granițe, Dumitrache a dezvăluit că urmărește critici culinari sau scriitori care acoperă latura gastronomică, dar și că este fan activ al numeroaselor conturi cu rețete de pe Instagram.

Cum știe că nu dă greș în crearea unui sos?!

”Simplu, try and error. Așa cum oamenii urmăresc zeci de conturi cu haine și coafuri, eu sunt atentă la tot ce ține de bucătăria internațională. Dacă îmi place ceva, încerc și văd dacă are gust”, a adăugat Dumitrache.

Aceasta a mai spus și că are grijă să dea credit de fiecare dată când împrumută idei sau rețete.

Nu în ultimul rând, un aspect după care putem identifica Balls, chiar și în prezent, este logo-ul, care o întruchipează pe antreprenoare, dar mai în vârstă.

”I-am zis doamnei care s-a ocupat de graphic design că îmi doresc o tipă din asta mai în vârstă și excentrică și că nu m-ar deranja să semene cu mine mai bătrână, un fel de eu peste 30 de ani, când voi ști ce fac și nu îmi voi pune la îndoială fiecare pas”, a conchis Dumitrache.

Mai jos, iată și câteva secvențe din discuția purtată cu Ala Dumitrache:

Acesta este un articol parte a unui proiect marca wall-street.ro, realizat în parteneriat cu Tazz by eMAG, prin care ne propunem să evidențiem micile restaurante care au supraviețuit celor mai tulburi vremuri, reinterpretând aromele tradiționale. Descoperă mai multe bistrouri de la colț folosind aplicația Tazz by eMAG.