In cadrul campaniei de Black Friday 2017, desfasurata in perioada 10-26 noiembrie, Telekom Romania ofera orice smartphone la pretul de 1 leu, la contractarea unui abonament de voce mobila, prin portarea de la abonament din alta retea in reteaua Telekom si continua promisiunea #netliberare de a face posibila comunicarea fara limite.

Astfel, incepand de astazi, clientii pot opta, in limita stocului disponibil de Black Friday 2017, pentru Samsung Galaxy S8 la pretul de 1 leu (redus de la 3.599 lei) sau Iphone 7 32GB la 1 leu (redus de la 3.299 lei), la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii mobile Mobil 45, contractat pe o perioada de 24 de luni, respectiv pentru Samsung Galaxy S7 32GB la pretul de 1 leu (redus de la 2.999 lei) la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii mobile Mobil 25, contractat pe o perioada de 24 de luni sau pentru Huawei P10 lite la pretul de 1 leu (redus de la 1.299 lei) la portarea in reteaua Telekom, impreuna cu un abonament de servicii mobile Mobil 17, contractat pe o perioada de 24 de luni, precum si multe altele.

De asemenea, o gama variata de smartphone-uri vor fi disponibile la pretul de 1 leu fara portare, impreuna cu abonamentele de servicii mobile incheiate pe 2 ani, cum ar fi: LG K4 2017 impreuna cu abonamentul Mobil 10, HTC Desire 650 cu Mobil 13 si Nokia 5 impreuna cu Mobil 17.

Black Friday Telekom: Pentru utilizatori de cartela reincarcabila

Promotia oferita de Telekom Romania, in perioada campaniei Black Friday, nu se limiteaza doar la reduceri de pret impreuna cu contractarea unui abonament, ci permite utilizatorilor de cartele reincarcabile Telekom sa achizitioneze smartphone-uri la preturi speciale, beneficiind astfel de reduceri de pana la 80% din pretul fara abonament, reduceri care pot ajunge pana la 1.900 lei.

Mai mult, tot in aceasta perioada, clientii pot opta pentru pachetul prepaid Allview A5 Ready, la pretul de 259 lei, impreuna cu o cartela care ofera numeroase beneficii lunar, acordate pentru 6 luni: minute/ sms nelimitat in reteaua Telekom Romania, 200 minute nationale/ internationale in reteaua fixa, 50 sms-uri nationale, 500 MB trafic de date si, in plus, nelimitat Whatsapp Messenger si MMS, fara credit suplimentar sau optiune activa, pe toata perioada de valabilitate a cartelei.