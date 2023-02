Esențialismul, de Greg McKeown

Essentialism (Esențialismul) este o carte scrisă de autorul american Greg McKeown. Acesta scrie, predă și vorbește în întreaga lume despre importanța de a trăi și de a conduce ca un esențialist, ținând discursuri în companii precum Apple, Google, Facebook sau LinkedIn.

Cartea a fost supranumită un antidot puternic pentru nebunia actuală care ne afectează organizațiile și viețile noastre, conform Amazon. CEO-ul Kruk spune că din această carte lumea poate învăța să se focuseze pe lucrurile cu adevărat importante.

„Este o lectură care te duce la tot ceea ce este esențial, o carte din care înveți să scoți în evidență ceea ce este important și să te focusezi pe acel lucru. Sunt momente ale carierei în care dai de multe oportunități. Este bine să știi că nu orice oportunitate trebuie urmată”, a declarat Cosmina Marinescu.

Crimă și Pedeapsă, de Feodor Dostoievski

Crimă și Pedeapsă îl are ca personaj central pe Raskolnikov, un fost student nevoiaș și disperat, rătăcește prin mahalalele din Sankt Petersburg și comite o crimă la întâmplare, fără remușcări sau regrete. El își imaginează că este un om măreț, un Napoleon: acționează pentru un scop mai înalt, dincolo de legea morală convențională, conform Goodreads.

Cosmina menționează că atunci când citești cărți „mai puțin fericite” este important să vezi partea plină a paharului și să încerci să tragi o povață din ea.

„Nu mă feresc să recunosc că citesc și beletristică. Sunt foarte multe cărți care, cu toate că acțiunea lor s-a întâmplat în trecut, îți dau o altă direcție, o altă perspectivă. Cred că există în orice și o parte bună. Tocmai de aceea, orice carte citită este binevenită, chiar dacă nu te ajută exact când o citești”, menționează CEO-ul Kruk.

How to Get Rich (Cum să te îmbogățești), de Felix Dennis

A treia recomandare venită din partea Cosminei Marinescu este "How to Get Rich" (Cum să te îmbogățești), o carte scrisă de către Felix Dennis, un antreprenor și om de afaceri de succes. Cartea oferă o perspectivă realistă asupra ceea ce înseamnă să fii bogat și cum să îți dezvolți propriul succes financiar.

În cartea sa, Dennis își împărtășește propriile experiențe și învățăminte din cariera sa de succes în mediul de afaceri. El discută despre câteva dintre cele mai importante caracteristici necesare pentru a obține succesul financiar, precum încrederea în sine, determinarea și perseverența.

Cartea încurajează cititorii să își asume riscuri calculate și să urmărească cu fermitate obiectivele financiare pe care le au. Dennis abordează și subiecte controversate precum etica și impactul pe care succesul financiar îl poate avea asupra relațiilor personale și a propriei fericiri.

„How to Get Rich este o carte pe care am primit-o cadou. Sunt genul de persoană care citește 2-3 cărți în același timp, alternez cărțile de business cu cele de beletristică”, povestește Cosmina.

Rezervă, de Prințul Harry

Rezervă, cartea prințului Harry, este de o onestitate necruțătoare, plină de dezvăluiri, revelații și lecții de viață cu greu învățate despre eterna putere a iubirii de a învinge suferința. Rezervă este o carte-eveniment care se bucură de un extraordinar succes la nivel internațional. Autobiografia prințului Harry, a fost publicată concomitent în 16 țări, pe 10 ianuarie 2023.

Fiind atât de populară și în România, am întrebat-o pe Cosmina dacă atunci când ceva devine mult prea popular își pierde puțin din frumusețe.

„Nu am o problemă cu faptul că este o carte comercială: am propria mea personalitate și nu mă iau după ce spun ceilalți. Am vrut să citesc ce a spus el, cum a trăit el, ca să îl pot înțelege. Am ascultat-o inițial pe audiobook, apoi a trebuit să cumpăr cartea”, spune Cosmina.

Think Like a Monk (Gândește ca un călugăr), de Jay Shetty

"Think Like a Monk" este o carte scrisă de Jay Shetty, un fost călugăr care a devenit un influencer și un speaker motivatoriu. Cartea sa explorează tehnicile și practicile spirituale ale vieții monahale și le aplică la viața cotidiană modernă, astfel încât cititorii să își poată găsi pacea interioară și să trăiască o viață mai conștientă și mai împlinită.

Cartea este împărțită în trei părți, fiecare dintre ele prezentând un aspect specific al gândirii și vieții ca un călugăr. Prima parte, "Relax", se concentrează pe tehnici de meditație și mindfulness care ajută la calmarea minții și la eliberarea de stres. Partea a doua, "Reframe", explorează modul în care putem schimba perspectiva asupra vieții și modul în care putem găsi sens și semnificație în experiențele noastre. Partea a treia, "Grow", oferă sfaturi și exerciții pentru a ne dezvolta și a ne îmbunătăți viețile.

Sursa foto: Kruk România