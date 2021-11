A noua ediție retailArena : A Game of the Future, care a avut loc pe 27 și 28 octombrie, în format online, a doborât recordul de audiență în platforma IC Events. Am adunat timp de două zile 40 de speakeri, profesioniști din industriile de retail, FMCG și eCommerce și am dezbătut cele maiarzătoare subiecte ale momentului.

Pentru al doilea an la rând, retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business, a avut loc în format hibrid: conferința a fost transmisă live din studioul Marcom Hub, unde s-a alăturat un număr limitat de speakeri, restul având intervenții online.

Evenimentul a fost transmis pe canalele de socializare, inclusiv în platforma IC Events, soluție dezvoltată de InternetCorp.

retailArena 2021 a înregistrat 526 de participanți care au urmărit conferința și au explorat beneficiile platformei virtuale.

Persoanele interesate au putut face networking online, fiind înregistrate aproape 1.200 de schimburi de cărți de vizită și peste 520 de conversații, ceea ce reprezintă un record în rândul evenimentelor virtuale realizate de InternetCorp.

De asemenea, cei peste 42.000 de urmăritori și cele peste 32.000 de vizualizări reprezintă un nou record de audiență. În prima zi de eveniment am vorbit despre strategii de business și campanii de marketing, iar stream-ul nostru de Vimeo a adunat peste 6.000 de persoane interesate de subiecte dezbătute, iar Facebook a adus peste 10.000 de urmăritori. A doua zi de eveniment, dedicată pieței online, a adus peste 16.000 de privitori.

„Am muncit foarte mult pentru această ediție retailArena, rezultatele s-au simțit încă din timpul transmisiei în direct și mă bucur acum că se concretizează în statistici record. Au fost două zile pline în care am încercat să găsim răspunsuri la cele mai arzătoare întrebări din business și să aducem informații noi despre specialiștii industriilor și pentru consumatorul obișnuit de media”, a declarat Anca Olteanu, redactor coordonator Retail.ro și co-organizatoarea retailArena 2021.

Subiectele ediției din 2021

În prima zi a evenimentului am tras linie după un an și jumătate de pandemie și am aflat cum s-a schimbat industria, care sunt investițiile de viitor pe care le vor face unele dintre cele mai mari companii de pe piață și cum s-a schimbat planul lor local. În plus, am vorbit și despre cel mai popular trend: sustenabilitatea.

Ziua a doua a început cu o dezbatere despre schimbările pe care retailerii din offline au fost obligați să le facă. Am discutat despre digitalizarea și automatizarea proceselor, iar specialiștii ne-au explicat cum se poate eficientiza munca, pentru a crește vânzările și a supraveghea competiția. În plus, am trecut în revistă și cele mai noi insight-uri de la curieri.

Speakeri retailArena: A Game of the Future

Știrile noi, sfaturile bazate pe experiență și trendurile viitorului au fost prezentate de Petru Andronic, country manager România al Sportisimo, Horia Cardoș, CEO Agroland, Robert Berza, general manager al Fashion Days, Alex Bratu, country manager România și Bulgaria al Jysk, Roxana Puia, marketing director în cadrul Environ, Sergiu Chirca, CEO elefant.ro, Sînziana

Pardhan, managing director al P3 în România și Oana Diaconescu, head of leasing Iulius.

Cornel Morcov, Chief Commercial Officer al FAN Courier și Andrei Fusea, partener al BeeFast au povestit despre piața de curierat din România și planurile de expansiune. Adrian Cocan, general manager al Lăptăriei cu Caimac, Alina Donici, co-managing partner Artesana, Raul Buzgar, production country leader Decathlon, Adelina Badea, CEO Mobexpert și

Adina Crăciunescu, managing partner Grupul Diana s-au alăturat discuției despre producția locală și

exportul cu eticheta „Fabricat în România”. Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP în cadrul VTEX, Alexandra Lucescu, directoarea SoftOne, Andreea Luppa, Key Account Manager Signify, Elena Cobianu, business development manager al Glami, Mihai Vînătoru, head of SEO & managing partner DWF, Sorin Drăghici, managing partner & new business development DWF, Robert Trandafir, cofondator Gun Media, Marian Sîmpetru, managing partner eSolutions și Anca Toma, Head of Digital Strategy MTH Digital au adus în discuție perspectiva digitalizării businessurilor. Mihai Bonca (Brand Architects), Ioana Grigore, Cătălin Vlădescu, Vlad Stoiculescu (VTEX), Mihai Vînătoru (DWF) și Claudia Drăgulin (Gun Media) sunt speakerii care au prezentat cele mai interesante și interactive workshop-uri la cea de-a 9-a ediție a retailArena: A Game of the Future. Experții au oferit sfaturi pentru cele mai intense luni din retail, pe care retailerii le pot aplica în strategiile și campaniile lor. retailArena 2021: A Game of The Future, powered by Retail.ro și wall-street.ro, îl are ca Main Partner pe VTEX, iar Online Commerce Day Partner este FAN Courier. P3 Logistic Parks, Carrefour și Upswing sunt Gold Partners, DWF, eSolutions, Gun Media, Jysk, GLAMI, Iulius, Altex, eMAG Marketplace, SoftOne, Signify și Agroland sunt Silver Partners, iar Environ, Karcher,

Simplify by KLG, BeeFast, MTH Digital, MerchantPro, Optimized, Colosseum și Nespresso sunt sponsori ai evenimentului.

