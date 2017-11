UniCredit Bank a devenit prima banca comerciala din Romania care a reusit sa atraga o finantare in celebrul "Plan Junker" - prin Fondul European pentru Investitii Strategice (EFSI) - in valoare de 50 milioane de euro. Banca va finanta astfel in conditii mai avantajoase IMM-urile si startup-urile care creeaza locuri de munca si angajeaza in special tineri.

Acordul intre BEI si UniCredit Bank ar permite finantarea la costuri mai accesibile a IMM-urilor si startup-urilor, incurajand in acelasi timp crearea de locuri de munca. "Micile afaceri au un rol crucial in economia tarii: ele aduc in piata produse inovatoare si asigura job-urile din comunitatile locale. Un acces mai bun la finantare este "combustibilul" de care au nevoie pentru a propulsa economia, iar Fondul European pentru Investitii Strategice, alaturi de fondurile de...