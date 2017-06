Producatorii de vin sustin ca sunt zone viticole importante din Romania in care inghetul, grindina si temperaturile foarte scazute au produs pagube semnificative in cultura vitei-de-vie, chiar cu o redusere de 100%, a declarat directorul general al Patronatului National al Viei si Vinului (PNVV), Ovidiu Gheorghe, care spera ca prognoza de seceta pe lunile urmatoare sa nu se concretizeze, scrie News.ro.

Patronatul a solicitat Ministerului Agriculturii sa introduca in Programul National Suport pentru sectorul vitivinicol posibilitatea producatorilor de a aplica pentru o noua masura finantata de la bugetul national si cel al UE - irigarea prin picurare, tocmai pentru a evita in viitor efectele adverse ale climei in continua modificare, cu accente de seceta severa mai ales in sudul si sud-estul tarii.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, productia totala de vin din Romania a ajuns in 2016 la 3,677 milioane de hectolitri, in scadere cu 10% fata de 2015.

Din productia totala de vin obtinuta anul trecut, 2,106 milioane de hectolitri provenea din soiuri nobile, iar 1,16 milioane de hectolitri sunt din soiuri hibride, de calitate slaba.

Din productia totala de vin din soiuri nobile, 564.000 de hectolitri reprezinta vinul cu Denumire de Origine Controlata (DOC) si 210.400 de hectolitri reprezinta vinul cu Indicatie Geografica.

“In Romania, cantitatea de vin produsa pentru comercializare si pentru autoconsum este mult mai mare, insa Inspectia de Stat din MADR nu isi indeplineste atributiile de serviciu privind urmarirea obligatiei producatorilor de struguri si vin de a depune declaratiile de recolta, de productie si de stoc. Ca urmare, piata nelegala - autoconsum si nefiscalizata - este de peste 50% din total vin consumat in Romania”, a mai spus Gheorghe.

Potrivit datelor publicate de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), Romania a inregistrat in 2016 o productie de vin de 3,3 milioane de hectolitri, in scadere cu 8% fata de 2015. Acest rezultat plaseaza Romania pe locul al 13- lea in randul celor mai mari producatori de vin de la nivel mondial.

Seful patronatului din sector sustine ca in ultimii 10 ani s-au realizat investitii foarte importante in replantarea suprafetelor sau investitii in crame.

“In exercitiul financiar 2007 - 2013 eram cu 100% absorbtie a celor 42,1 milioane de euro anual alocati Romaniei prin proiecte care vizau prioritar reconversiunea sau replantarea suprafetelor cultivate cu vita-de-vie. In exercitiul actual (2014 – 2020) gradul de absorbtie este de circa 23% din 47,7 milioane de euro pe an, iar cauza principala este birocratia excesiva instituita de MADR in aplicarea legislatie pentru accesarea fondurilor europene”, a afirmat Gheorghe.

El acuza ca unii functionari din cadrul Ministerului Agriculturii nu au avut capacitatea sa inteleaga ca prioritar pentru dezvoltarea viticulturii din Romania este atragerea investitiilor si a fondurilor europene si “au birocratizat excesiv legislatia”.

In ceea ce priveste consumul, romanii au consumat anul trecut 3,8 milioane hectolitri de vin, in scadere cu 13,5% fata de 2012.

Romania are cele mai faramitate terenuri agricole cultivate cu vita-de-vie din Uniunea Europeana, in conditiile in care in 2015 existau 854.766 de proprietati, cel mai mare numar dintre toate statele membre, pentru mai putin de 200.000 de hectare de podgorii, arata cele mai recente date publicate de biroul european de statistica, Eurostat.

Astfel, Romania avea, in 2015, 183.717 ha de terenuri agricole cultivate cu vita-de-vie, ocupand locul al cincilea din Uniunea Europeana, dupa Spania (941.154 ha), Franta (802.896 ha), Italia (610.291 ha, pentru care ultimele date disponibile sunt din 2010) si Portugalia (198.586 ha).

Din randul statelor europene in care clima permite cultivarea vitei-de-vie, Romania este tara cu cele mai faramitate proprietati, arata datele Eurostat. Astfel, in 2015, o proprietate medie de vita-de-vie din Romania avea doar 0,2 ha, de peste sase ori sub media la nivelul UE, de 1,3 ha.