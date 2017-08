Antreprenorul Mihai Zaharia spune ca ”partea urata” din activitatea sa ca agent de vanzari a fost cea care l-a determinat sa inceapa o afacere proprie. ”Ideea cu dulceata nu a fost pentru a inlocui activitatea din corporatie, dar asa s-a intamplat. Toate strategiile si toate mindset-urile angajatilor erau venite din corporatie, din Nestle. Mi s-a parut foarte interesant si am invatat chestia asta, ce inseamna corporatie, cum trebuie sa te prezinti si asta este partea frumoasa. Partea urata era reprezentata de presiune, de deadline-uri, de target-uri. Eu, dupa o perioada de timp, am devenit foarte obosit, trebuia sa vizitez multe magazine, ultima saptamana din fiecare luna era intotdeauna foarte agitata, pentru ca trebuia sa-mi indeplinesc target-ul, era o presiune in fiecare zi”, povesteste Mihai Zaharia.

Mici producatori: Inceputul afacerii cu gemuri si dulceturi

Afacerea care anul trecut a inregistrat venituri totale de 79.093 de lei si un profit net de 21.272 de lei a inceput dintr-o joaca, atunci cand Mihai Zaharia si sotia sa, Alexandra, s-au apucat sa faca dulceata din fructele din livada parintilor lui. ”Eu sunt din Costesti, judetul Arges, acolo am copilarit. Tatal si mama mea nu sunt de acolo, au venit in timpul comunismului, au primit un apartament. Tata a cumparat si un teren de 1.800 de metri patrati, pe care a facut o casa si a plantat o livada. Sunt meri, pruni, piersici, caisi, visini, ciresi. Dupa ce bunica mea din Tulcea a murit, parintii mei s-au intors acolo si au vandut apartamentul din Arges, dar au ramas terenul si casuta”, povesteste tanarul antreprenor.

Si pentru ca proprietatea ramasese ”cam parasita”, dar fructele se faceau in continuare, Mihai si Alexandra s-au gandit ca e pacat de ele si ca ar trebui sa faca ceva. ”In 2013 am inceput sa ne jucam, faceam 30-40 de borcane, am cumparat un ceaun , faceam dulceata la ceaun, era chiar o joaca. La inceput am facut pentru noi, apoi pentru prieteni si am vazut ca sunt apreciate si ne-am gandit sa facem un business din asta”, spune Mihai Zaharia, precizand ca numele firmei, Bunicel, nu vine nici de la ”bun” si nici de la ”bunic”.

”Eu gandesc totul statistic si practic, nu am imaginatie si nu sunt creativ. Am facut o lista de 100 de nume care sa nu aiba diacritice si care sa fie scurte si usor de retinut apoi am inceput sa eliminam din ele si a ramas Bunicel: suna romaneste, e scurt, are si ceva amuzant in el. De multe ori, cand ma duc la intalniri, pentru cei cu care ma vad nu sunt Mihai Zaharia, ci baiatul de la Bunicel”, spune antreprenorul.

Mici producatori: Retetele de gemuri si dulceturi

La inceput au facut dulceata dupa retete traditionale, cu 50% fructe si 50% zahar. Dulceata traditionala sa afla si acum in portofoliul de produse, dar au fost adaugate si alte doua categorii: fara zahar si dulceturile speciale. ”Caracteristica principala a dulceturilor traditionale e ca fructele sunt de multe ori intregi, cum e la dulceata de visine sau de capsuni. Capsunile stau in sosul de zahar si se conserva. Foarte bun, dar foarte dulce, foarte mult zahar. Si asa a aparut a doua categorie, produsele fara zahar: nu pot fi folosite orice fructe fara zahar, ci doar cele cu mai multa pectina, care se fierb (prune, piersici) si devin un gem si se conserva. Si avem si a treia categorie, in care luam fructele de baza – merele, prunele, piersicile – care au multa pectina si le combinam cu alte fructe, care au o aroma speciala, dar nu au pectina, cum e de exemplu zmeura”, povesteste Mihai Zaharia.

In cadrul afacerii, Alexandra este persoana care se ocupa de retete – ”Eu nu am simtul gustului, in schimb Alexandra are ceva nativ, un talent. Cand eram in facultate, la Politehnica, si stateam in camin, am mancat odata ceva stricat si nici nu mi-am dat seama ca nu mai era bun” –, in timp ce Mihai se ocupa de partea de organizare, de productia propriu-zisa si de promovare.

Printre produsele speciale se numara gemul de prune, struguri si anason stelat, care nu are zahar deloc, datorita prunelor; gemul de piersici, corcoduse si cardamom si gemul de capsuni, zmeura si ghimbir. ”Combinatiile sunt gandite de Alexandra, care le incearca, toate sunt inventate de ea 100%. Incearca si vede cum e. Eu sunt cu executia, eu ma ocup sa cumpar fructele, dar urmaresc retetele ei si nu schimb niciodata nimic. Ea a fost cu ideile cum sa combine fructele si toate au o logica: o fructa cu un gust puternic, una cu o aroma desoebita, apoi condimentul vine la sfarsit, sa completeze gustul”, detaliaza Mihai Zaharia.

Mici producatori: Productia si vanzarile de gemuri si dulceturi

Dulceturile si gemurile sunt fabricate in casa de pe terenul achizitionat de tatal lui Mihai Zaharia, care a fost transformata intr-o ”fabricuta”, utilata pe parcursul anului trecut cu echipamente moderne, dupa ce Bunicel s-a numarat printre cei zece castigatori ai programului ”Fabricat in Tara lui Andrei”, realizat de OMV Petrom. ”Ne-au dat un grant in valoare de 32.000 de euro pe care l-am investit in afacere. Am investit in hote, aragaz de inox, in licente, analize,certificari. Toate acestea costa foarte mult, nu am fi avut cum sa le facem fara acest grant”, explica Mihai Zaharia.

Castigarea grantului de la Petrom a insemnat si modificarea micului business al sotilor Zaharia, care s-a transformat intr-o afacere sociala. ”Una dintre conditii a fost sa angajam persoane din mediul defavorizat, iar alta sa lucram cu producatori din acest mediu si sa avem un punct de lucru in comunitate, aceasta fiind Micesti, de langa Maracineni”, spune Mihai Zaharia, precizand ca productia de fructe din livada proprie oricum nu ajungea pentru necesitatile micii fabrici, care si-a triplat volumul de la an la an, de la 1.000 de borcane cu dulceata in 2014, la 3.000 de borcane in 2015 si la 9.000 de borcane anul trecut.

”Productia de fructe din livada noastra s-a dovedit insuficienta inca din primul an, asa ca noi cumparam de la producatori locali inca din 2014. Avem nevoie si de legume, pentru ca, de exemplu, noi facem dulceata de ardei iute. Cumparam din zona, de la producatori locali cat mai mici”, explica Mihai Zaharia.

Vanzarile sunt realizate in proportie de 90% online, prin intermediul site-ului Bunicel.ro, comanda medie se situeaza in jurul valorii de 100 de lei, prag de la care livrarea produselor este gratuita, iar clientii sunt atat companii, cat si persoane fizice. In curand, produsele Bunicel vor putea fi achzitionate si prin intermediul eMag. Produsele mai pot fi gasite si in cateva bacanii care vand produse traditionale.

Mici producatori: Teoria si practica din afacerea cu gemuri si dulceturi

In afara de banii primiti, premiul din competitia ”Fabricat in Tara lui Andrei” a mai insemnat si participarea la workshop-uri organizate de NESsT Romania, partenerul OMV Petrom in acest program, organizatie care dezvolta intreprinderi sociale sustenabile incepand din anul 1997.

”Consultanta a fost si ea foarte importanta, am facut workshop-uri foarte ok. Eu mai fusesem la workshop-uri si inainte, dar de multe ori pierzi timpul doua ore la cate un workshop unde e mult «bla bla» din partea unor oameni care deseori nu au facut niciodata acel lucru. Cele de la NESsT au fost foarte aplicate. Plecai cu ceva concret, cu informatii utile pentru afacerea ta”, explica Mihai Zaharia.

Faptul ca afacerea este un sociala mai inseamna un lucru: profitul trebuie reinvestit. ”Noi avem salarii, dar de multe ori nu le luam. Traim din acest business si din job-ul sotiei. Suntem atat de pasionati de acest business incat multe din activitatile noastre personale sunt si ele legate de afacerea noastra”, spune Mihai Zaharia.

Anul trecut, Bunicel a generat mai multe venituri decat valoarea cheltuielilor pe care le-a generat, un obiectiv pe care Mihai Zaharia si-l propusese pentru 2016. ”Acest business este sezonier, sunt lunile de iarna, cu Craciunul, cand sunt vanzari, apoi sunt cele din primavara, cu Pastele, ianuarie-martie si iunie-august vanzarile sunt foarte slabe”, explica antreprenprul, precizand ca acesta este motivul pentru care sotia lui si-a pastrat si jobul din corporatie.